“زين الأردن” تتعاون مع “Infoblox” وتوفّر خدمات تصفّح الإنترنت الآمن مجاناً لمشتركيها



عمان- أعلنت شركة زين الأردن؛ إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في مجال الاتصالات المُتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن تعاونها مع شركةInfoblox الرائدة في تقديم خدمات وحلول شبكات الإنترنت الأساسية ActiveTrust ®، لتقوم زين بإتاحة خدمة التصفح الآمن عبر الإنترنت لكافة مشتركيها من أصحاب اشتراكات الفواتير والبطاقات من الأفراد والشركات، لضمان حماية المشتركين من البرامج الضارة ومخاطر تسرّب البيانات، وعمليات الاحتيال، ومساعدتهم في اكتشاف الصفحات غير الآمنة، وتقليل انتشار المحتوى غير المرغوب به، مجاناً ودون دفع أية تكاليف إضافية على اشتراكاتهم. وتعتمد معظم اتصالات الإنترنت -بما في ذلك البرامج الضارة- على الـDNS (نظام اسم النطاق)، ويستخدم المهاجمون الـDNS لتسريب البيانات وكنقطة تحكّم في البرامج الضارة، حيث تعتمد أكثر من 90٪ من البرامج الضارة على الـDNS لإعادة توجيه حركة الإنترنت إلى المواقع الضارة، ونادراً ما تركز أدوات التحكم الحالية في الأمان مثل جدران الحماية والبريد الإلكتروني، على الـDNS وما يرتبط بها من ثغرات أمنية، اذ يعد الـDNS بروتوكولًا مهماً في منظومة الإنترنت، حيث تعتمد عليه شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، ويتطلب حلاً مخصصاً يتيح الكشف المُبكّر قبل حدوث الاختراقات والربط مع أنظمة عالمية أوسع لتسريع الاستجابة في حل المشاكل، لذلك قامت شركة زين الأردن بتوفير خدمة Infoblox ActiveTrust لجميع مشتركيها لتوفير حماية استباقية من شبكة الانترنت ضد تهريب البيانات والتهديدات الخبيثة التي تتطور بسرعة والتي تستغل الـDNS للتواصل مع خوادم الأوامر والتحكم، حيث أصبحت الخدمة فعالة تلقائياً لجميع مشتركي زين. وفي حديثه عن هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين الأردن؛ يوسف أبو مطاوع:” أساس عملنا في شركة زين، توفير الخدمة الأفضل والأكثر تميزاً، إذ أصبحت استخدامات الإنترنت متعددة وتخدم كافة المجالات، والتي تعدّت التجارة الإلكترونية إلى التوثيق، وذلك لتصفح الإنترنت بكل راحة وأمان، وهوأحد الأهداف التي تعمل زين على تحقيقها، مضيفاً بأن شركة زين تفخر بالشراكة مع Infoblox، التي جاء اختيارها بعد دراسة وافية، نضمن من خلالها ما يهم مشتركي زين.” من جانبه قال وسام سعد الدين؛ مدير المبيعات الإقليمي في Infoblox :” “نحن فخورون بأن نكون مزوداً تقنياً لشركة زين الأردن، لأكثر من تسع أعوام، ولطالما كانت زين الشبكة الأكبر والأكثر تطوراً في السوق، والسباقة في مواكبة التكنولوجيا، وبحماسها الدائم للابتكار، مضيفاً بأن التعاون الأخير مع شركة زين جاء بمثابة مبادرة أخرى تُظهر “التركيز على العملاء” وتعد بمثابة مثال ساطع على كيفية قيام شركات الاتصالات الإقليمية بحماية عملائها من مشهد تهديدات الإنترنت المتطور باستمرار. “