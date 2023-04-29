زين الخضور من الهندسة المعمارية لشغف رسم الحناء وإحياء ثقافته

رشا كناكريه

عمان- شغفها بالرسم تطور معها يوما بعد يوم، ليأخذها نحو حلم كبير لم تكن تتخيله زين الشرف الخضور( 24 عاما)، لتبدع برسم الحناء بيديها منذ أن كانت طفلة صغيرة، متمسكة بعادات وثقافة بقيت ثابتة بالمجتمع ومرتبطة بأبهى المناسبات والحفلات. نمت موهبتها مع الوقت لتجد فيها مكانها الإبداعي الآمن ومنافسة برسم أجمل الأشكال، حيث تمتلئ غرفتها برسومات عشقتها.

اللحظة التي تفتخر فيها وستبقى مرافقة لها العمر بأكمله، هي مشاركة الخضور في حفلة الحناء الملكية التي أقيمت لسمو الأميرة إيمان، حيث تصف إحساسها بمشاركتها “أنها لحظة تكريم كبيرة تلخص كل ما مرت به وتقدير لعملها وما تخطه يديها”، موضحة أن هنالك الكثير من الفتيات غيرها يقمن برسم الحناء وأن يتم اختيارها من بينهن كان أشبه بحلم حقق لها سعادة لا توصف.

وتشعر الخضور بسعادة كبيرة كلما تذكرت مشاركتها بالحفل الملكي والاعجاب بعملها، والذي يأتي دليلا على أهمية هذه العادات ومكانتها الكبيرة في ثقافتنا، برفقة الأغاني التراثية وارتداء النساء للأثواب والمطرزات والملابس التقليدية الخاصة بكل منطقة.

الرسم كان الرفيق الدائم للخضور، وبسببه اختارت أن تتخصص في الهندسة المعمارية، ومع بداية دراستها الجامعية جاءت نقطة التغير في حياتها، إذ شعرت بالعبء المادي الإضافي على عائلتها التي كانت تنفق على دراسة أشقائها أيضا وارتفاع تكلفة تخصصها أشعرها بأنه حمل أرهق عائلتها.

هذا ما دفع الخضور لتفكر في طريقة تمد بها يد العون لعائلتها، إذ كانت تمتلك هذه الخبرة البسيطة برسم الحناء كموهبة بعيدة عن الاتقان التام برسومات بسيطة قامت بها من قبل لاخواتها وصديقاتها، وليس كعمل، لكن جاءتها هذه الفكرة للبدء به كعمل حقيقي.

وفي حديث خاص لـ “الغد” بينت الخضور أنها بدأت برسم الحناء بشكل بسيط لطالبات الجامعة وامتلاكها لأصدقاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي دفعها لتعلن انها تقدم خدمة رسم الحناء بسعر زهيد لا يتجاوز الدينار وكان ذلك لرؤية وتحديد هل هنالك إقبال عليه أم لا؟، ولتجرب حظها بهذا المجال، بحسب قولها.

وتوضح الخضور أنها غامرت بهذه الخطوة في وقتها فقد سمعت كلاما من الجميع بأنه قرار خاطئ وليس في مكانه وكيف تتجه من الهندسة إلى الحناء؟.. ولكن لم يكن هنالك أحد مدرك لظروفها وما هو السبب من وراء هذه القرار.

بالرغم من ذلك أقدمت عليه وخطوة بعد الأخرى، أتقنت الخضور الرسم أكثر وزاد الإقبال على عملها وشعرت أنها تريد أن توسع دائرتها أكثر وان لا تقتصر على فتيات الجامعة فقط، وبدأت تروج لنفسها في مراكز التجميل في منطقتها وتعرض خدماتها ومهاراتها كما جهزت بطاقات تعرف بها.

ومن جهة أخرى، فإن مواقع التواصل الاجتماعي كان المساعد الأكبر للخضور، حيث استثمرتها بالطريقة الصحيحة لتروج لنفسها، بالإضافة إلى انها تلقت دورات في التسويق الإلكتروني وعملت به إلى جانب رسم الحناء واستثمرت التفاعل الجيد على صفحتها الخاصة لتنشر عملها بشكل أكبر.

“السر بكل القصة هو الاستمرارية”، تقول الخضور، مبينة أن أي شخص سيصل للمكان الذي يسعى له وان كانت خطوات بسيطة عليه ان لا يستهين بها، فالجميع يبدأ هكذا، والدليل أن مشروعها البسيط لرسم الحناء أصبح مشروعا أكبر بشكل غير متوقع وهذا ما دفعها للاستمرار به، منوهة انه في آخر سنتين أصبح لديها قاعدة ممتازة من المعارف وكذلك نمت مهارتها بهذا العمل وصنعت من رسم الحناء محتوى يشرح ويدرس، وشاركت معرفتها ولم تحتكر المشروع على نفسها فالفكرة كانت في الاستمرارية.

ومن جانب آخر، فإن عائلتها وزوجها كانوا داعمين ومشجعين لها بكل خطوة وقد قدم لها زوجها المساندة في مشروعها وكان يحثها على الاتقان بعملها وتقول “اتقان الرسم هو ما كان يعجبه بعملي”.

وكما تقول، للأسف كان هنالك استهانة من قبل البعض بعملها بقولهم “انت حناية.. ومن مهندسة رحتي للحناء”، منوهة أن هذه الثقافة المزعجة قد تحبط الكثير من الشباب الطموح، وأن التجاهل لهذا العمل قد يكون بداية النجاح وفي الاساس من دون الحناء ما كانت استطاعت إكمال تخصصها الدراسي وتصبح مهندسة.

تقول “وجدت لنفسي مجال عمل آخر واحتاج السوق لمهاراتي وخبراتي .. الحناء هو الذي جعلني أتذوق طعم النجاح والهندسة كان لها دور كبير بنجاحي واتقاني”.

وبعد الانتهاء من دراستها الجامعية سنة 2022 من الجامعة الهاشمية، وقعت الخضور في حيرة بين الاستمرار في الهندسة أم التسويق الإلكتروني وطوال فترة حيرتها كان الحناء معها يسندها وانها لن تتخلى عنه.

مرت بالكثير وجربت العديد من المجالات، ولكنها كانت مؤمنة أنه ليس هنالك أمر يذهب مع الريح وستستفيد من كل مهارة اكتسبتها وتضعها بمكانها سواء بثقافتها أو شخصيتها وستؤثر بها بشكل أو بآخر.

أجمل اللحظات التي تعيشها حينما تكون رسمتها الحالية أجمل من التي سبقتها، وهو دليل على التطور، شجعها على المضي قدمًا وبذات الوقت تنمية مهاراتها في التصوير والمونتاج لتعرض محتواهما واعمالهما بشكل جيد، مؤكدة انه في جميع مجالات العمل هنالك مهارات مساندة بشكل أكبر من الاتقان نفسه، وتقول “إذ كان عملي بالحناء جميلا ولم يعرض بطريقة لائقة فإن نصف المشوار يكون خاطئا، حيث التسويق الإلكتروني وطريقة العرض علم بحد ذاته” ولهذا عملت على احتراف التصوير والمونتاج لأقدم عملا احترافيا من جميع الجوانب.

“اذا هبت رياحك فاغتنمها” هذا كان شعار الخضور خلال كورونا الذي كان له وقعه الإيجابي على عملها، فهي من الأشخاص التي تحاول أن تجد الجانب الإيجابي حتى من الأوضاع السلبية، موضحة أن الجائحة بالنسبة لها كانت موسما للعمل وبذات الوقت كانت حريصة على سلامة عائلتها باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى أنها عملت على تقديم دورات لرسم الحناء اونلاين خلال الجائحة وبعض الفتيات استثمرن هذا الأمر في البدء بمشروعهن الخاص.

مضى ما يقارب 6 سنوات من العمل المستمر في مجال الحناء، حيث تغيرت حياتها وزاد الإقبال، فقد عادت العائلات لاحياء حفلات الحناء، مبينة أن هنالك الكثير من العوامل التي أثرت على ذلك، بداية أن الحفلات اصبحت تقام بالمنازل خلال الجائحة. وكان رسم الحناء أول البدائل واقربه للقلب والفرحة الكبيرة، وفق الخضور، مشيرة إلى أن حفلات الحناء ازدادت لتكون فرحة جماعية من الرقص والغناء ورسم الحناء وبمشاركة الجميع.

والعامل الأهم السوشال ميديا بحسب الخضور، والذي أثر كثيرا على إقبال العائلات على هذه الحفلات، حيث أن مشاهدة حفلات الحناء والانبهار بجمالها والتعرف على العادات الجميلة لكل منطقة دفع الأغلبية لإعادة احيائها. وتشير الخضور إلى أنها مرت بالكثير من الأوقات الصعبة على مستوى الدراسة والزواج والأمومة فإن عمل الحناء متعب وهذه اللحظات التي عاشتها في حفلة سمو الأميرة إيمان هي لحظات لا تنسى وكانت تقدير لمجهود 6 سنوات كطالبة وزوجة وأم.

وتبين أن الإضافة الجميلة لهذه اللحظات كانت عندما نشرت جلالة الملكة رانيا العبد الله فيديو من حفلة حناء الأميرة إيمان وأكدت على مجهود الفتيات اللواتي تواجدن بالحفل وقالت “شكرا لكل يد رسمت وعزفت وعملت وحاكت “على صفحتها على الانستغرام وهذا بنظرها أكبر دعم لها والذي لن تنساه في حياتها، وتقول “الأمر لم يكن حظا بل كان اجتهادا وفي لحظتها كنت صاحبة مشروع وصلت ونجحت بفضل ايمانها بنفسها وعملها”. تقول الخضور، “يجب أن لا تنتظر الوظيفة.. بل انت يجب أن تجد فرصة عملك حيث ساعدت السوشال ميديا على فتح أبواب للكثير من الأشخاص واتاحت مجالات عمل مختلفة وتركت الأمر لابداعاتك”.

اليوم الخضور لديها 116 ألف متابع على صفحتها على الانستغرام، وهذا الرقم جاء من مجهودها الخاص ولم تحتج لداعمين، مؤكدة أن الأمر لا يحتاج لرأس مال بل إلى تفكير واستمرارية ومهارات تصوير ومونتاج وتسويق وأدراك لكيفية التعامل مع الآخرين لينجح مشروعك، فهنالك العديد من العوامل التي تلعب دورا في النجاح والذكي من يستثمرها.