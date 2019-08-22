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“زين” الراعي الرسمي للبطولة السنوية الثانية لمركز العريان للفروسية اليوم

منذ ساعتين
مشارك من مركز العريان للفروسية في البطولة التي ترعاها "زين" اليوم-(من المصدر)

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عمان-الغد- أعلنت شركة “زين” عن رعايتها الرسمية للبطولة السنوية الثانية للقفز عن الحواجز للعام الحالي التي ينظمها مركز العريان للفروسية على ميدانه الكائن في محافظة مادبا، صباح اليوم، وذلك بمناسبة مرور عامين على تأسيسه، ووجه المركز دعوات للمركز والاسطبلات ولجميع الفرسان للمشاركة في البطولة.
وسيخوض الفرسان منافسات البطولة على ست فئات هي؛ فئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110 سم، وفئة 120 سم، وفئة 130 سم؛ حيث يوفر المركز 60 بوكسه للخيول المشاركة قبل بدء البطولة بيوم، وسيتم تطبيق قانون الاتحاد الدولي للفروسية على فعاليات البطولة مع تطبيق جميع التعديلات.
وتأتي رعاية شركة “زين” للبطولة استكمالاً لمسيرتها في دعم الرياضة الأردنية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها الهادفة لأخذ دور فاعل في خدمة المجتمع الأردني بفعالياته كافة، ودعم النشاطات الرياضية لخوض غمار المنافسة وتحقيق النجاحات.

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