“زين” الشريك الاستراتيجي للمسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة (IMGA)

عمان – أعلنت شركة زين الأردن عن تجديد دعمها للمسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IMGA MENA)، لتكون الشريك الاستراتيجي للمسابقة التي ستقام بالتعاون مع شركة ميس الورد الأردنية المتخصصة في الألعاب الرقمية للهواتف المتنقلة، والتي ستتم استضافتها في منصة زين للإبداع (ZINC) للمرة الرابعة على التوالي، حيث سيعلن عن الفائزين بالـ 12 جائزة التي تضم فئات متعددة لتمثل أفضل الألعاب الرقمية للهواتف المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويأتي دعم زين من خلال استضافة حفل جوائز المسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة IMGA انطلاقا من إيمان شركة زين بأهمية تقديم الدعم لمطوري الألعاب بهدف الارتقاء بمستوى الألعاب الرقمية وتسليط الضوء على كافة جهود مطوري ومصممي الألعاب في المملكة بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام، حيث تشهد صناعة الألعاب الرقمية طلبا متزايدا في الآونة الأخيرة وذلك مع توسع انتشار الإنترنت عريض النطاق المتنقل وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.

وسيتمكن مطورو الألعاب الرقمية وناشريها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تقديم مشاريع ألعاب الهواتف المحمولة والواقع الافتراضي الخاصة بهم للدخول إلى المسابقة لغاية 30 أيلول 2019 من خلال الرابط الالكتروني www.mena.imgawards.com ، كما سيتم عقد جلسة التحكيم وحفل الاعلان عن الجوائز خلال قمة الألعاب الأردنية في تشرين الثاني 2019 في عمان، وسيتأهل الفائزون للمشاركة في النسخة السادسة عشرة من جوائز المسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة IMGA المقرر اقامتها خلال العام 2020.