“زين” الشريك الرقمي لمنافسات مسابقة منتدى “MIT”

بيروت – أعلنت مجموعة “زين”، أن فعاليات النسخة الـ13 لمسابقة منتدى MITEF لأفضل الأعمال الناشئة في العالم العربي ستقام بآلية المضمار الافتراضي، وذلك بسبب التحديات اللوجستية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، وصعوبة التنقل في هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت “زين” الشريك الرقمي لأعمال المنتدى، أن فعاليات المسابقة مستمرة رغم هذه الأوضاع الاستثنائية؛ حيث ستتنافس الفرق المشاركة على منصة رقمية، وسيكون بإمكان رواد الأعمال من الشباب العربي من استعراض أفكارهم المبتكرة، في هذا الحدث السنوي؛ حيث سيعقد المضمار الافتراضي للفرق المشاركة، وحفل توزيع الجوائز غدا.

وأفادت المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بأن قرار استمرار فعاليات المسابقة الإقليمية للأعمال العربية الناشئة وجد ترحيباً من الجميع، ودعماً من الشركاء الاستراتيجيين مجتمع جميل (الشريك الرئيسي)، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا (شريك الابتكار).

الجدير بالذكر أن شراكة “زين” والشركاء الاستراتيجيين لأعمال المنتدى أثمرت عن وجود العديد من الكيانات العربية الناجحة في الأعمال الناشئة في أسواق المنطقة على مدار الأعوام الأخيرة، وتمثل فعاليات المنتدى واحدة من بين 28 فرعاً عالمياً لمنتدى MIT العالمي الذي يعمل جاهداً على تشجيع الإبداع على مستوى العالم من خلال إشراك رواد الأعمال الطموحين في مبادرات تعتمد على الرعاية والتواصل.

وتهدف فعاليات المسابقة التي تمثل دعوة صريحة للابتكارات العربية في مجالات الأعمال الناشئة إلى تمكين رواد الأعمال والتشجيع على ابتكار نظام إيكولوجي للريادة وروح المبادرة في المنطقة العربية، فهي من الأحداث السنوية الإقليمية التي تساعد على تمكين رواد الأعمال، وبناء نظام بيئي للابتكار في الأسواق العربية.

تقدم فعاليات المنتدى ثلاثة مسارات رئيسية: فئة الأفكار، وفئة الأعمال الناشئة، وفئة ريادة الأعمال الاجتماعية، والفرق الفائزة التي ستتأهل إلى المرحلة قبل النهائية ستتم دعوتها للمشاركة في أنشطة تحضيرية تشمل دورات تدريبية وورش عمل.