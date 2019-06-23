“زين” تبدأ المرحلة الرابعة من مشروع تزويد المدارس بالألواح التفاعلية

عمان- الغد- بدأت شركة “زين” بالمرحلة الرابعة من تركيب الألواح التفاعلية الذكية، والألواح البيضاء في عدد من المدارس الحكومية المنتشرة في محافظات المملكة كافة، وذلك ضمن الاتفاقية المُبرمة مع وزارة التربية والتعليم في العام 2015، والتي تمتد على مدار 5 أعوام بقيمة مليون دولار، وبواقع 200 ألف دولار سنوياً، لتزويد عدد من المدارس الحكومية في محافظات المملكة كافة، بألواح تفاعلية ذكية وألواح بيضاء.

وستقوم شركة “زين”، خلال هذه المرحلة، بتركيب 1170 لوحاً تفاعلياً وأبيض في 70 مدرسة؛ وبواقع 70 لوحاً تفاعلياً، و1100 لوح أبيض، موزّعة في كل من الأغوار الجنوبية، ومنطقة الجيزة، ومحافظة الرمثا، ومنطقتي الزرقاء الأولى والثانية، ولواء الجامعة، ولواء الشونة الجنوبية، ولواء القصر، ولواء الكورة، ومحافظة المفرق، ولواء بني عبيد، ومحافظة مادبا، والمزار الجنوبي، وقرية بصيرا، ومحافظة جرش، ولواء دير علا، ومنطقة ذيبان، ومحافظة عجلون، ولواء القويسمة، ولواء الموقر، ولواء ناعور، ولواءي الطيبة والوسطية.

وتندرج هذه الخطوة من جانب “زين” ضمن مساعيها في توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم، وتطوير العملية التعليمية، من خلال دمج أدوات التعلم التفاعلية التي تسهم في زيادة التفاعل بين الطلاب واكتساب فهم أفضل بطريقة أبسط، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحي عبر التخلي عن الألواح التقليدية لما لها من تأثيرات سلبية على صحة الطلبة والمعلمين وخصوصاً من يعانون من الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي، وتماشياً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة SDGs التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمتمثل في “التعليم الجيد”، وتقوم الشركة بتطبيقها ضمن برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة.