“زين” تبرم اتفاقيات استراتيجية مع 5 مشاريع ناشئة وريادية جديدة

عمان- الغد- وقعت شركة “زين”، ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم مجموعة من الشركات الريادية الناشئة، وذلك لتمكين هذه الشركات من النمو والازدهار، من خلال تقديم الدعم اللازم لها.

ووقع الاتفاقيات عن شركة “زين”، رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن تطبيق “صديق” قصي أبو شنب وعن “LYV” عمرو درويش، وعن “Poke” محمد كفايه، وعن “Petfiesta” رعد أبو هزيم وعن “Open close” مرام أحمد.

وتأتي هذه الخطوة من جانب شركة “زين”، تماشياً مع استراتيجيتها في مجال ريادة الأعمال، والتي تنص على تعزيز بيئة ريادة الأعمال، لما لها من وقع إيجابي ينعكس على الاقتصاد الأردني، وعلى أصحاب هذه المشاريع، عبر خلق فرص العمل، وتوفير دخل لهم؛ إذ تعد “زين” من أوائل الشركات التي بدأت في دعم وتنمية الريادة في المملكة، ومنذ العام 2013.

ويساعد تطبيق “صديق” الكبار على القيام بأنشطة تعليمية وترفيهية مبنية على احتياجات الأطفال بحسب فئاتهم العمرية، أما تطبيق “LYV” فهو مخصص للبحث عن العقارات في المملكة، و”poke” شركة متخصصة في خدمات التقنيات كحلول الخادم ومركز البيانات، والبنية التحتية لشبكة المؤسسة، وحلول الأمن، و”Petfiesta” شركة متخصصة في تقديم خدمات الحيوانات الأليفة من خلال تطبيق الهاتف، كما يتيح للمستخدمين الاتصال بأصحاب الحيوانات الأليفة الآخرين، وشركة “Open Close” متخصصة في التسويق الإلكتروني وأول من يمتلك تطبيق هاتف ذكي في المنطقة للبحث عن المواقع وعرضها على الخرائط الرقمية.

ووصل عدد المشاريع الناشئة والأعمال الريادية التي تدعمها منصة “زين” للإبداع ZINC، منذ إنشائها وحتى اليوم، 162 مشروعا في حقول ومجالات عدة.