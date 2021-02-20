“زين” تتيح خدمة إنشاء المتاجر الإلكترونية من خلال “eShopHub”

عمان- وقعت شركة “زين” اتفاقية تعاون مع شركة بداية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “ArabiaCell”، لتقوم “زين” بإتاحة خدمات جديدة وحلول أعمال من خلال eShopHub، لتتمكن الشركات من إنشاء المتجر الإلكتروني الخاص بها لبيع منتجاتها وخدماتها كافة من خلال الموقع الالكتروني المخصص للشركة والتطبيق عبر الهاتف المحمول.

وتهدف “زين”، بالشراكة مع شركة “ArabiaCell”، إلى دعم أعمال الشركات عبر إنشاء الكيان الرقمي لها من خلال منصة تجارية إلكترونية وحلول إدارية للمواقع الالكترونية ومنصات تطبيقات الهواتف الذكية المدعومة بمحتوى قوي وأنظمة إدارة الطلبات عبر الخدمات السحابية لتوفر العديد من الميزات والحلول.

وتناسب خدمة eShopHub كلا من أصحاب المحال والخدمات والمصانع والشركات أو أي جهة مهتمة بإنشاء متجر إلكتروني يقدم مختلف الخدمات التي ستقوم “زين” بالتعاون مع “ArabiaCell” بتصميمها وتوفيرها من خلال المتجر الإلكتروني. وتضم الخدمات التي توفرها eShopHub كلا من التسويق وبيع الخدمة بحسب الخطة التسويقية وفوترة المشتركين وتحصيل الفواتير، إضافة إلى تقديم الدعم للمشتركين بالخدمة، مثل استقبال المكالمات وتصنيفها، بحيث إذا كانت من الاستفسارات حول إدارة النظام فيقوم الموظف بحلها مع الزبائن، وبغير ذلك يقوم الموظف بتحويل الاستفسار للشركة المستفيدة من خدمة eShopHub للمساعدة، وبعد الحصول على الحل أو الرد، يقوم الموظف بالتواصل مع المشتركين لعرض الحل والمتابعة.

بهذه الخطوة، تضيف “زين” خدمة متميزة إلى باقة حلول الأعمال المتكاملة في مجال الاتصالات التي توفرها مظلة “زين أعمال”؛ حيث تقدم خدمات الاتصال والتسويق وإنترنت الأشياء والحلول السحابية التي تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وتساعدها على النمو والتميز في أعمالها، كما تسهم في مواكبة التطور المتسارع على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال وتسعى لتسهيل الانتقال والوصول للمستقبل الرقمي.