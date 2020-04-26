“زين” تجدد دعمها لتكية أم علي وتساهم في خدمة 30 ألف أسرة مستفيدة

عمان -نظرا للدور الكبير الذي تقوم به تكية أم علي في رعاية المحتاجين على امتداد مساحة الوطن، من خلال إيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 30.000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، والذين يشكلون 150.000 فرد، فقد تواصلت الجهود المبذولة لدعم تكية أم علي للمساهمة في استمرارية عملها وخدمتها للأسر المستفيدة لا سيما خلال الظروف الحالية.

وأعلنت شركة زين عن تجديد دعمها لتكية أم علي، وذلك استمراراً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين منذ أعوام، ولمساعدتها في الاستمرار بالقيام بواجباتها، وانطلاقا من حرص زين على مواصلة برامجها المستدامة للمسؤولية الاجتماعية، لا سيما التي تُعنى بدعم المحتاجين ورعاية الأسر العفيفة، ومن ازدادت حاجاتهم في ظل الظرف الذي تمر به المملكة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها من تبعات اقتصادية أضافت المزيد من الأعباء على محدودي الدخل.

ودأبت زين على مدار أعوام مضت على دعم تكية أم علي وكفالة عدد من الأسر المنتفعة من خدماتها بطرود غذائية شهرية، كما كان لشركة زين مشاركة دائمة في أعمال تكية أم علي التطوعية وأنشطتها الخيرية، كتوزيع الطرود على مستحقيها في كافة أنحاء المملكة، والمشاركة في سكب الطعام لضيوف موائد الرحمن التي اعتادت تكية أم علي على إقامتها كل عام طوال شهر رمضان المبارك في موقعها الرئيسي في عمان.