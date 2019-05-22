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زين تحتفل بالعيد الـ 73 لاستقلال المملكة

منذ ساعتين
شركة زين الأردن تقيم حفلا بمناسبة عيد استقلال المملكة- (من المصدر)

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عمان-الغد – تقيم شركة زين وللعام الخامس عشر على التوالي احتفالا جماهيريا بمناسبة العيد الثالث والسبعين لاستقلال المملكة ، وذلك يوم السبت الموافق 25 أيار (مايو) الحالي، في حدائق الحسين، وذلك حرصا من الشركة على مشاركة المواطنين هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبهم الأردنيين جميعا.
وستبدأ الفعاليات في متحف السيارات الملكي في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتضمن أنشطة وفعاليات ترفيهية للأطفال والعائلات، وستواصل زين احتفالاتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً في حدائق الحسين، بمشاركة الإعلاميين محمد الوكيل والدكتور هاني البدري ورندة كرادشة وفرح يغمور، وستشمل الفعاليات عرضا لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، وإطلاق العلم الأردني المضاء في سماء عمان، يتبعها فقرات غنائية متنوعة للفنانين حسين السلمان، وتوفيق الدلو، ويحيى صويص، وحسام ووسام اللوزي، ومتعب الصقّار، وصوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات، وستُختَتَم الفعاليات بعرضٍ ضخم للألعاب النارية. وأطلقت شركة زين بهذه المناسبة، وسم #أردني- يا زين-الهوية على حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي، وذلك ليتسنى للمواطنين المشاركة للتعبير عن حبهم للوطن.

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