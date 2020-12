“زين” تدخل في جهد عالمي مشترك مع اتحاد “GSMA”

عمان-الغد- أعلنت مجموعة “زين” أنها أسهمت في جهد عالمي مشترك مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، وعدد من كيانات الاتصالات العالمية لإطلاق إطار عمل بعنوان “مبادئ دفع عجلة الإدماج الرقمي لأصحاب الاحتياجات الخاصة”، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ إذ تهدف هذه المبادئ إلى إلهام صناعة الاتصالات المتنقلة كي تساعد على سد فجوة أصحاب الاحتياجات الخاصة في قطاع الاتصالات.

وذكرت المجموعة، في بيان صحفي، أن هناك حالياً مليار شخص يعيشون بإعاقات، وذلك وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وهو الرقم الذي يشكل نحو 15 % من إجمالي سكان العالم، كما أن واحداً فقط من بين كل 10 أشخاص يعانون من الإعاقة لديه إمكانية الوصول إلى التقنيات المساعدة التي يحتاج إليها ليعيش حياة مستقلة.

وأفادت “زين” بأن تلك “المبادئ” ترسم إطار عمل موحد للتعاون جنبا إلى جنب مع الأنشطة الموصى بها للمساعدة على تذليل العوائق التي تمنع أصحاب الاحتياجات الخاصة حاليا من الوصول إلى واستخدام المنتجات والخدمات التي تدعم الأجهزة المتنقلة.

الجدير بالذكر أن أبحاثا أجراها الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) تُظهر أن احتمالات امتلاك أصحاب الاحتياجات الخاصة لأجهزة هواتف ذكية واستخدام الإنترنت عبر الهاتف النقال هي أقل بكثير مقارنة بنظرائهم من الأشخاص غير ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن خلال الجمع بين العديد من التقنيات المساعدة في جهاز واحد، فإن أجهزة الهواتف النقالة تعد أدوات فعالة من حيث التكلفة لأصحاب الاحتياجات الخاصة لتمكين إدماجهم ومشاركتهم بدرجة أكبر.

والواقع أنه مطلوب اتخاذ إجراءات عملية لتذليل العوائق وتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع الابتكار، ووضعهم في قلب عملية التصميم، وإتاحة الفرصة الاجتماعية والتجارية للوصول إلى هذه الشريحة السكانية المحرومة، ومن خلال القيام بذلك، يمكن لصناعة الاتصالات المتنقلة إحداث تغيير هادف، والمساعدة بالتالي على ضمان عدم ترك أي شخص متخلفاً عن الركب في هذا العالم الرقمي بشكل متزايد.

وقالت رئيس الاستدامة في مجموعة “زين” جينيفر سيلمان “إن زين تدرك مدى المساهمة الحقيقية والإيجابية التي يمكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة أن يقدموها إلى المجتمع إذا ما تم توفير الفرصة الحقيقية”.

وأضافت “لذلك، نفخر في زين بالمشاركة في هذه المبادرة العالمية التي وفر لها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر ناصر الخرافي كل الدعم والاهتمام، ما سمح لنا بالتواجد مع كبرى شركات الاتصالات في هذا الجهد العالمي”.

وأوضحت سليمان، بقولها “هذه المبادرة التي تبناها الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) بمثابة امتداد لجهود نقوم بها؛ حيث قمنا بابتكار وتنفيذ مجموعة من الأنشطة في إطار مبادرتنا WE ABLE الخاصة باشتمال واحتواء أصحاب الاحتياجات الخاصة، وهي المبادرة التي تتعهد زين بموجبها بأن توفر الإدماج لهم عبر جميع عملياتها التشغيلية بحلول العام 2022”.

وبينت سليمان “أن هذا البرنامج العالمي مبادرة نبيلة، ومجموعة “زين” حريصة على المساهمة فيه -جنبا إلى جنب مع الكيانات الأخرى ذات الفكر المشابه سواء من داخل قطاعنا أو من خارجه- من أجل تفعيل المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تسريع وتيرة تضييق الفجوة مع أصحاب الاحتياجات الخاصة في صناعة الاتصالات”.

وأشارت إلى أن “زين” تبدي اهتماما متزايدا بالمبادرات التي تركز على كيفية إدماج واحتواء أصحاب الاحتياجات الخاصة؛ حيث انضمت مؤخرا إلى قائمة “THE VALUABLE 500″، وهي مبادرة دولية تسعى إلى إبراز قيمة الأشخاص الذين يعانون من العجز، والعمل على احتواء ودمج أصحاب الاحتياجات الخاصة، كما وقعت المجموعة على ميثاق الشبكة العالمية للأعمال والإعاقة التابعة لمنظمة العمل الدولية، لتعزيز جهودها في مجالات التنوع والاشتمال، ودمج أصحاب الاحتياجات الخاصة في العمل.

وأفادت بأن انضمام “زين” إلى قادة الأعمال الذين يمثلون الشركات العالمية ليكونوا قدوة في قيادة التغيير الاجتماعي من خلال هذه المبادرة جاء لتسليط الضوء على أصحاب الاحتياجات الخاصة، وإبراز كيف يمثلون قطاعا مهما في المجتمع.

وأكدت سليمان أن مجموعة “زين” تركز على توفير بيئة أعمال تمتاز بالتنوع والاشتمال، وهي تركز في مجالات الاستدامة التي تحقق لها هذه الأهداف، ومن خلال مبادرة WE ABLE نستهدف تعزيز جهودنا في تحقيق المساواة الشاملة.

ومن ناحيته، قال ماتس غرانريد المدير التنفيذي العام لـلاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة “إن عملية إزالة الحواجز التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة تتطلب اتخاذ خطوات عملية مدروسة من جانب جميع الأطراف المعنية، ولقد آن الأوان كي تخطو صناعة الاتصالات المتنقلة خطوات في سبيل ضمان إمكانية وصولهم إلى منتجاتنا وخدماتنا، وإطلاق العنان لقوة الاتصالات كي يزدهر جميع الأشخاص”.

وأضاف قائلا “يسعدني أن شركات “ديالوغ أكسياتا PLC” و”أوبتاس” و”مجموعة أورانج” و”سافاريكوم PLC” و”مجموعة تليفونيكا” و”تركسل” و”فوداكوم ساوث أفريكا” و”مجموعة زين” قد اشتركت بالفعل في مبادئنا، واتطلع إلى انضمام مزيد من كيانات صناعة الاتصالات إلينا كشركاء في هذا الالتزام”.