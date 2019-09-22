زين تدعم ابطالها وترعى النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

عمان – الغد – واصلت شركة زين الأردن دعمها لمجموعة من الرياضيين الأردنيين من أبطال الرياضات البارالمبية، ممن ترعى مسيرتهم الرياضية، ليشاركوا بقوة وليحصدوا مجموعة من الميداليات، خلال منافسات النسخة الثانية من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي حظيت برعاية زين أيضاً، والتي أقيمت في عمّان برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين؛ رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية، واختتمت فعالياتها يوم أمس السبت.

وحصد رياضيو زين الأبطال سهيل النشاش وختام أبو عوض وعمر قرادة ومعتز الجنيدي وثروت الحجاج، مجموعة من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي ساهمت في رفع رصيد الأردن خلال هذه البطولة، ليحل في المركز الثاني بعد العراق متصدر الترتيب.

وتأتي رعاية زين لهذا الحدث الرياضي استكمالاً لدورها في دعم الرياضة الأردنية ورعاية الفعاليات الرياضية التي تحتضنها المملكة، بالإضافة إلى دعمها المتواصل لأبطال الأردن من رياضيي الألعاب البارالمبية، لتذلل كافة الصعاب أمامهم ولتساعدهم للمضي قدماً في تحقيق أحلامهم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسجل لهم وللرياضة الأردنية.