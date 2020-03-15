“زين” تدعم العمل الفني السياحي “بداية”

عمان- في إطار دعمها المتواصل للفنانين والمبدعين الأردنيين في مختلف المجالات، وحرصها المستمر على دعم قطاع السياحة في المملكة وترويج الأردن كوجهة سياحية عالمية؛ قدمت شركة “زين” دعمها للعمل الفني الجديد للموسيقار طلال أبو الراغب، الذي حمل اسم “بداية”. وجاء دعم “زين” لهذا العمل استمراراً لتعاونها مع الموسيقار طلال أبو الراغب؛ حيث دأبت “زين” على رعاية أعماله التي تتميز بالإبداع وإبراز المعالم السياحية والأثرية في محافظات المملكة كافة بأسلوب يظهر جمالياتها، الأمر الذي يأتي ضمن جهود “زين” المستمرة في دعم السياحة في المملكة، سواء من خلال برامجها ومبادراتها التي تُعنى بالجانب السياحي، أو عبر رعاية الفعاليات أو الأعمال الفنية التي تدعم هذا الجانب.

واشتمل العمل الفني الجديد (بداية) -الذي تم تصويره في مدينة السلط- على مشاهد متعددة في شوارع وأزقة وبيوت وحارات السلط القديمة، كما تضمن لقطات تظهر رمزية المكان وأصالته وتاريخه العريق ومعالمه المتفرّدة، ليعكس عراقة أرض الأردن الطيبة، وشعبه المضياف.