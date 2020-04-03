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“زين” تدعم مبادرة همّتنا لإنشاء وتجهيز قسم عزل في الخدمات الطبية

بتكلفة 136 ألف دينار

منذ ساعتين

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عمان- تقديراً للدور الكبير لمديرية الخدمات الطبية الملكية، وما أخذته على عاتقها من توفير أفضل سبل الرعاية الصحية، إضافة إلى دورها الكبير خلال الأزمة الحالية في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ أعلنت شركة زين الأردن عن دعمها لإنشاء قسم العزل العلاجي المتخصص في مدينة الحسين الطبية، وبتكلفة بلغت 136 ألف دينار، وذلك ضمن مبادرة “همّتنا”.

وجاء دعم زين لإنشاء قسم العزل العلاجي استمراراً لسلسلة المبادرات التي بدأتها منذ اليوم الأول لبداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار مشاركتها بحملة “همتنا” التي بدأت بفكرة لإعادة تأهيل قسم الأورام بمستشفى البشير، ثم لبّت نداء الوطن في ظل هذه الظروف لتسمو في هدفها وغايتها، من خلال مبادرة جديد لخدمة الوطن والمواطن.

وبموجب هذه المبادرة؛ سيتم إنشاء وتجهيز قسم للعزل العلاجي المتخصص في مستشفى الحسين بمدينة الحسين الطبية، لدعم الجهود المبذولة لتخطي هذه المرحلة الصعبة، وليكون هذا القسم متاحاً فيما بعد لعلاج الأمراض الوبائية إضافة إلى استقبال المرضى ممن تستدعي حالاتهم العزل العلاجي في الظروف الاعتيادية.

وستشتمل هذه المبادرة على إنشاء قسم جديد بالكامل بمساحة 1200 متر مربع، يحتوي على 18 غرفة عزل علاجي متخصصة وكافة المرافق الطبية والإدارية والخدمية اللازمة لها، وحسب أعلى المعايير العالمية الخاصة بعلاج وعزل المرضى.

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