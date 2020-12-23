“زين” تدعم 60 طالبا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي

إبراهيم المبيضين

عمّان – قدّمت شركة “زين الأردن” – إحدى شركات مجموعة زين الإقليمية – ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) مؤخرا دعما لـمشاركة 60 طالبا أردنيا (30 فريقا) في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي “Codeavour 2020” وهي مسابقة تختص في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتهدف في خطوطها العامة لتحفيز وتوعية وتدريب الأطفال على البرمجة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر اليوم عمودا رئيسا في الثورة الصناعية الرابعة.

وجاء دعم شركة “زين الاردن” لهؤلاء الطلاب الاردنيين في اطار اهتمامها ودعهما المستمر لقطاع الشباب وريادة الاعمال في المملكة وخصوصا في المجالات المتخصصة في التقنية والثورة الصناعية الرابعة التي صاغت تقنياتها المختلفة عالما جديدا ضمن ما يسمى بالاقتصاد الرقمي.

وقدمت شركة “زين الاردن” دعمها لتسجيل ومشاركة هؤلاء الشباب في هذه المنافسة العالمية بالتعاون مع شركة ” روبوتنا” الريادية الاجتماعية التي تشرف وتدير هذه المسابقة العالمية في الاردن، وتتولى مهمة تدريب وارشاد الشباب لبناء مشاريع تقنية باستخدام برمجة “بيك تو بلوكس”، وهي برمجية رسومية تدعم الذكاء الاصطناعي، حتى تتأهل هذه المشاريع الاردنية لخوض غمار المسابقة العالمية التي من المتوقع أن يشارك فيها العام الحالي أكثر من 5000 فريق من أكثر من 30 دولة في العالم.

ونتيجة لهذا الدعم فقد حصل الطلاب الـ 60 (ضمن فرقهم الثلاثين) من خلال شركة ” روبوتنا” على تدريب 20 ساعة على البرمجة باستخدام برمجة ” بيك تو بلوكس” ومجموعة من المهارات الرقمية ومهارات عرض الافكار والمشاريع، وهم الان في مرحلة بناء مشاريعهم الخاصة لتقديمها ضمن المسابقة العالمية، حيث جرى تحديد يوم الخامس من الشهر المقبل اخر موعد لتسليم المشاريع، ويوم العاشر من الشهر المقبل موعدا لاعلان نتائج المسابقة العالمية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين استكمالاً لدور منصّتها للإبداع (ZINC) المحوري في دعم المبدعين الأردنيين على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، وإيمانها بالشباب اليافعين وقدرتهم على التغيير في مجتمعاتهم، إضافةً إلى حرصها الدائم على توفير ما يحتاجونه لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخصوصاً تلك التي تواكب التطوّر الحالي في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا، والتي ستساهم في تقدّم الأردن عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تعد هذه المسابقة هي الأضخم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي للأطفال واليافعين.

وتنظّم البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي “Codeavour 2020” العام الحالي تحت عنوان “اجعل العالم مكان أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي والبرمجة”، وتطلب من المشاركين الخروج بأفكار ومشاريع مبتكرة لمواجهة جائحة كورونا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأتمتة ما حولنا بالذكاء الاصطناعي، وصناعة أشياء ممتعة باستخدام الذكاء الاصطناعي”.