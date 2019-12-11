“زين” ترعى حفل جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي

عمان-الغد- قدّمت شركة زين الأردن رعايتها لحفل توزيع جوائز الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، كراعٍ رسمي للحفل الذي أقيم الاثنين الماضي في قصر الثقافة الملكي بمدينة الحسين للشباب.

وجاءت رعاية زين للاحتفال الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع زين مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميُّز التربوي، والتي بدأت منذ العام 2014، واستكمالاً لدعم زين لقطاع التعليم في المملكة ضمن مبادراتها وبرامجها لإدارة الاستدامة، وتقديراً من الشركة للدور المهم للمعلمين ومديري المدارس وما يبذلونه من جهود للارتقاء بالعملية التعليمية.

وكرّمت جلالة الملكة رانيا العبدالله خلال الاحتفال، الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمدير المتميز في دورتها السادسة وجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز في دورتها 14 لعام 2019، كما وزعت جلالتها الدروع والشهادات على الفائزين وهنأتهم على فوزهم.