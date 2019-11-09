“زين” ترعى مؤتمر “صانعي ألعاب الموبايل”

عمان- قدمت شركة “زين” الأردن رعايتها كراعي اتصالات حصري للمؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل “Pocket Gamer Connects Jordan”، الذي استمرت فعالياته على مدار يومين في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وقد أعلنت شركة “زين” عن رعايتها لهذا المؤتمر، وذلك ضمن اهتمامها بقطاع الألعاب الإلكترونية الذي بات أحد القطاعات الاستثمارية المهمة والآخذة في النمو بشكل مستمر، كما تندرج هذه الرعاية في إطار دعم “زين” للشباب الأردني وتنمية إبداعاتهم في مختلف المجالات تحت مظلة منصتها للإبداع (ZINC)، الأمر الذي من شأنه خلق المزيد من فرص العمل، وإبراز الأردن كمركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تمت استضافة المؤتمر من قبل مختبر الألعاب الأردني -أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية- وبالتعاون مع الشريك التقني للمختبر ميس الورد وبالشراكة مع القمة التاسعة لصناعة الألعاب الإلكترونية، ورابطة صانعي الألعاب الأردنية، وبتظيم من شركة “ستيل ميديا” البريطانية المنظمة لأهم فعاليات صناعة الألعاب الإلكترونية في العالم.

ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد شارك به أكثر من 500 مطور للألعاب الإلكترونية و80 متحدثاً في مجال صناعة الألعاب من مختلف أنحاء العالم يعملون ضمن شركات مثل “طماطم” و”Zynga”، و”Wargaming”، و”iDreamSky” وغيرها، قاموا بمشاركة آرائهم وأفكارهم وخبراتهم وتحليلاتهم مع الحضور، كما قدم المؤتمر أكثر من 60 جلسة تعليمية بمجموع أكثر من 35 ساعة و10 مسارات نقاشية خلال يومين، بالإضافة إلى التشبيك مع الشركات العالمية، ومقابلة المؤثرين في عالم صناعة الألعاب الإلكترونية، مما كان كفيلاً بأن يُشعر الحضور بأن عالم الألعاب بأكمله أصبح بين أيديهم.