“زين” تستضيف غسان نقل في منصتها للإبداع بالجامعة الأردنية

عمان – أقامت شركة زين الأردن جلسة نقاشية في منصتها للإبداع (ZINC) في الجامعة الأردنية، استضافت خلالها غسان نقل؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل، كمتحدث عن أهمية تمكين الشباب للدخول الى سوق العمل.

واستهل نقل حديثه في بداية الجلسة التي حضرها مجموعة من الشباب وطلبة الجامعة الأردنية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير التنفيذي للإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين طارق البيطار؛ بحديثه للحضور عن قصة نجاح الاقتصادي إيليا نقل الذي أسس مجموعة نقل، وماهية الصعوبات والتحديات التي واجهها وكيفية التغلب عليها، وقدم للحضور عدة نصائح في مجال ريادة الأعمال وتطوير المهارات الشخصية والعملية والاستفادة من خبرات الآخرين.

وناقش نقل أهمية الشغف في العمل وكيفية توظيفه لتحقيق النجاح وزيادة التطور والرقي في السلم الوظيفي، وتحدث عن الفرص المتاحة في السوق الأردني والصفات والمهارات المطلوبة في الخريجين الجدد، بالإضافة إلى الحديث عن النظرة المستقبلية الإيجابية والتركيز على مجابهة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص السانحة، التي قد تكمن في الوظائف ذات القيمة المضافة والمحتوى.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات Think ZINC التي تواظب منصة زين للإبداع (ZINC) على إقامتها في فروعها المنتشرة في العديد من محافظات المملكة، والتي تهدف من خلالها إلى إتاحة الفرصة للشباب لمقابلة أبرز المتحدثين المحليين والإقليميين والعالميين في مختلف المجالات، للاستفادة من خبراتهم.