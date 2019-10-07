“زين” تستكمل المرحلة الرابعة من تركيب الألواح الذكية التفاعلية في المدارس الحكومية

عمان- الغد- استكملت شركة “زين” الأردن المرحلة الرابعة من مراحل تركيب الألواح التفاعلية الذكية والبيضاء مجاناً في عدد من المدارس الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن الاتفاقية التي تجمعها مع وزارة التربية والتعليم منذ العام 2015، والتي تمتد على مدار 5 أعوام، بقيمة مليون دولار، بواقع 200 ألف دولار سنوياً.

وتؤكد هذه الاتفاقية التزام شركة “زين” الأردن بدعم وتطوير العملية التعليمية، والارتقاء بوسائل التعليم عبر استخدام أفضل الوسائل المُتاحة، وتماشياً مع الهدفين الثالث (الصحة الجيدة) والرابع (التعليم الجيد) من أهداف التنمية المُستدامة التي تطبقها الشركة وتتبناها من خلال برامجها في مجال إدارة الاستدامة.

وقامت شركة “زين”، خلال هذه المرحلة، بتركيب الألواح التفاعلية الذكية والبيضاء في 70 مدرسة حكومية موزعة في الأغوار الجنوبية، ومنطقة الجيزة، ومدينة الرمثا، ومنطقتي الزرقاء الأولى والثانية، ولواء الشونة الجنوبية، ولواء القصر، ولواء الكورة، ومحافظة المفرق، ولواء بني عبيد، ومحافظة مادبا، والمزار الجنوبي، وقرية بصيرا، ومحافظة جرش، ولواء دير علا، ومنطقة ذيبان، ومحافظة عجلون، ولواء القويسمة، ولواء الموقر، ولواء ناعور، ولواءي الطيبة والوسطية؛ إذ قامت وزارة التربية والتعليم باختيار المدارس حسب احتياجاتها، وبحسب المناطق الأقل حظاً، وجيوب الفقر. يذكر أن شركة “زين” قد أنهت المراحل الأربع الأولى خلال الأعوام 2016، و2017، و2018، و2019، بتركيب ما يزيد على 5000 لوح أبيض وذكي في أكثر من 350 مدرسة في محافظات المملكة كافة، فيما ستبدأ بتنفيذ المرحلة الخامسة والأخيرة من تركيب الألواح في القريب العاجل.