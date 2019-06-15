زين” تسلم أول رابح سيارة مرسيدس 2019

عمان- أعلنت شركة “زين” عن اسم الرابح بالسيارة الأولى من نوع مرسيدس C200 2019 مجمركة، ضمن حملتها التي أطلقتها خلال احتفالاتها بعيد استقلال المملكة الـ73؛ حيث تم الإعلان عن الفائز خلال فعالية أقيمت في “تاج مول”، وقام المدير التنفيذي لدائرة أعمال المستهلكين يزن إبراهيم، بتسليم السيارة للرابح المتقاعد العسكري “محمد عبدالكريم المحارمة” وسط أجواء احتفالية حماسية.

ويندرج إطلاق حملة “بين العيدين.. 10 سيارات من زين” التي ستستمر حتى 7 آب (أغسطس) المقبل، في إطار تقدير “زين” ولاء مشتركيها، وتعبيراً عن اهتمام الشركة بزبائنها كافة، إلى جانب حرصها الدائم وانفرادها بتقديم أفضل العروض، وأكثر الخدمات تطوراً.

وتقدم شركة “زين”، من خلال هذه الحملة؛ 10 سيارات مرسيدس C200 2019 مجمركة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة “مرسيدس E200 2019” مجمركة، والعديد من الجوائز الأسبوعية التي تتضمن هواتف “هواوي” الحديثة، إلى جانب الجوائز اليومية القيّمة؛ حيث يمكن لجميع مشتركي “زين” الأفراد الدخول بالسحوبات، من خلال تسديد فواتير الخطوط المدفوعة لاحقاً، أو شحن الخطوط المدفوعة مُسبقاً سواء كانت خطوط اتصال، أو اشتراكات الإنترنت بمختلف أنواعها (4G أو فايبر أو ETTH)؛ إذ يتم احتساب نقطة واحدة مقابل كل دينار واحد، وفي حال تم تسديد الفواتير، أو شحن الخطوط من خلال القنوات الإلكترونية كتطبيق “زين”، أو عبر تطبيق “زين كاش”، فسيتم احتساب نقطتين مقابل كل دينار واحد، للدخول في السحب الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة.

وتجري شركة “زين” السحوبات على السيارات بشكل أسبوعي؛ حيث سيتم الإعلان عن أسماء الرابحين وتسليمهم السيارات كل أسبوع، فيما ستعلن عن الفائز بالجائزة الكبرى وهي سيارة “مرسيدس E200 2019” مجمركة، والفائز بالسيارة التاسعة “مرسيدس C200 2019” يوم 8 آب (أغسطس) المقبل.