“زين” تسلم الجوائز للفائزين في “هاكاثون الطاقة”

عمان – سلم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، الجوائز للفائزين في “هاكاثون الطاقة”، الذي اختتمت فعالياته مؤخرا، والذي أقيم بهدف إيجاد أفكار وحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في الأردن. وتم توزيع الجوائز بحضور جلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج، وجلالة الملكة سونيا، خلال منتدى الأعمال الأردني النرويجي؛ الذي أقامته السفارة النرويجية في عمان.

وتوزعت الجوائز على ثلاثة فرق، حيث حاز عليها كل من فريق “Change Makers” عن فكرة تخص اللاجئين في مخيم الزعتري، وتتمثل في آلية جديدة تقوم على إنتاج الطاقة المتحركة والساكنة بتكلفة رمزية من خلال الأدوات والآلات المُعاد تصنيعها، حيث يمكن الانتفاع منها في المنازل والمحلات التجارية والمنظمات والمدارس، وفاز فريق “Hope of Humans” عن فكرة منتج قادر على توليد الطاقة الكهربائية من خلال الحركة في المخيمات الخاصة باللاجئين، كما فاز فريق “Neuro Tech” عن فكرة نظام يتميز بتحكم دقيق متصل بالإنترنت، ويمكنه تحديد طبيعة استهلاك الكهرباء، بحيث يساعد إدارة مخيم اللاجئين في توزيع الكهرباء بشكل عادل وتقليل انقطاع الكهرباء عن طريق إدارة الطاقة المثلى وجمع البيانات وتقليل الإجهاد الكهربائي وزيادة وعي اللاجئين بالكهرباء.