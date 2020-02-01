زين تشارك الأردنيين الاحتفال بميلاد سيد البلاد وتجديد الولاء للقائد

عمان –الغد- أقامت شركة زين الأردن يوم الجمعة الماضي، فعالية احتفالية بمناسبة العيد الثامن والخمسين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، أمام مبنى الشركة الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية من قبل شركة زين في إطار حرصها على الاحتفال سنويا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، للتعبير عن حب الوطن وقائده، وللتأكيد على وقوف الأردنيين خلف جلالة الملك وفخرهم بمواقفه المشرّفة في كافة المحافل. وأقيمت الفعالية بمشاركة مالكي الدراجات النارية في الأردن، الذين اجتمعوا للتعبير عن التفاف الأردنيين خلف قيادتهم الهاشمية، وفي رسالة مفادها تجديد معالي الولاء والانتماء للوطن والقائد.

وشاركت طائرة Black Hawk من سلاح الجو الملكي الأردني في الفعالية من خلال تحليقها فوق الموقع في مشهد مهيب، وسط تفاعل من الحضور الذين عبروا عن إعجابهم واعتزازهم المستمر بقواتنا المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي. وشهدت الفعالية تغطية خاصة في بث حي ومباشر عبر إذاعة “ميلودي اف ام” قدمه الإعلاميان جيسي أبو فيصل ومعاذ العمري.

وفي ختام الفعالية انطلقت من أمام مبنى شركة زين مسيرة للدراجات النارية وصولاً إلى متحف الدبابات الملكي، رافقتها مروحية من جناح الأمن العام الجوي بمشاركة دراجي المعهد المروري الأردني ومرتبات إدارة السير المركزية. وعند وصول المسيرة إلى متحف الدبابات الملكي، كانت الفعاليات الاحتفالية قد بدأت في المتحف بمشاركة موسيقات الأمن العام، كما اشتملت على أنشطة للأطفال والعائلات أقامتها شركة زين في إطار شراكتها الاستراتيجية للمتحف كراع حصري من قطاع الاتصالات.