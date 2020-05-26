“زين” تضيء سماء المملكة احتفالا بذكرى الاستقلال

عمان -الغد- شاركت شركة زين الأردنيين احتفالهم بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة، حيث أقامت وللعام السادس عشر على التوالي مجموعة من الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة في جميع محافظات المملكة، والتي أضفت جواً من السرور والبهجة.

وبدأت فعاليات زين بإطلاق علمٍ ضخم من أمام مبنى الشركة الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، حيث حلق في سماء عمان معلناً انطلاق الاحتفالات بهذه المناسبة التي تحظى بمكانة خاصة في نفوس الأردنيين والأردنيات، والتي تعد مصدر فخر واعتزاز بمنجزات هذا الوطن في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة، فيما قامت الشركة بتغيير اسم شبكتها لتظهر على هواتف مشتركيها بإسم “Jordan 74” في بادرة رمزية تؤكد على أهمية ومكانة المناسبة.

وشارك بالفعالية كل من متحف السيارات الملكي ومتحف الدبابات الملكي، حيث اصطفت مجموعة من السيارات والدبابات أمام مبنى شركة زين لتضفي مزيداً من الألق والبهجة على الفعالية التي استمتع بها المواطنون في المناطق المجاورة وجميع المارة من هذا الشارع الحيوي في قلب العاصمة عمان.

وأقامت أمانة عمان الكبرى عرضاً للألعاب النارية بالشراكة مع شركة زين، حيث انطلقت الألعاب النارية من 3 مواقع لتضيء سماء عمان ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين منذ أعوام.

واستمرت الفعاليات من ثغر الأردن الباسم، حيث استمتع أهالي محافظة العقبة بعرضٍ مميز للألعاب النارية أقامته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالشراكة مع شركة زين، حيث انطلقت الألعاب النارية من البحر في المنطقة المقابلة لساحة الثورة العربية الكبرى.

وواصلت زين فعالياتها بحفل أقيم في منطقة العبدلي الجديد بالشراكة مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر صفحات “زين” و ” العبدلي الجديد” على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتمل على عرضٍ ضخم للألعاب النارية، حيث تابعه المواطنون من منازلهم، كما تخلل الاحتفال مجموعة من الأغاني الوطنية التي انطلقت من منطقة العبدلي الجديد.

واستكملت زين عروضها للألعاب النارية في جميع المحافظات على امتداد مساحة الوطن، لتزيّن سماء المملكة في هذا اليوم المميز، الذي حرصت على الاحتفال به رغم الظروف الحالية، اذ واظبت الشركة على إقامة احتفال جماهيري ضخم طيلة الـ15 عاماً الماضية، كان يحضره ما يزيد عن 70 ألف مواطن ومواطنة، إلا أن الظروف الراهنة حالت دون إقامة هذا الاحتفال الذي ينتظره الأردنيون عاماً بعد عام، لتستعيض عنه بمجموعة من الفعاليات التي ستخلدها الذاكرة، في رسالة مفادها أن الأردن أقوى من كل الظروف، بحكمة قيادته وبإخلاص النشامى والنشميات من أبنائه وبناته.

وعلى صعيد متصل؛ قدمت شركة زين رعايتها كراعٍ رسمي للعمل الفني الوطني الجديد “على راسي الأردن والأردنية” الذي تم إطلاقه بهذه المناسبة، من كلمات وألحان صوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات، وغناء الفنانين عمر العبداللات وبشار السرحان ويحيى صويص وحسام ووسام اللوزي، وذلك استكمالاً لنشاطات زين في هذا العرس الوطني، ومواصلة لدعمها المستمر للقطاع الفني الأردني وبالأخص الأعمال الوطنية، بهدف إثراء المكتبة الفنية الوطنية الأردنية بأعمال مميزة.