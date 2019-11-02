“زين” تطرح عرضها الجديد للفايبر بأسعار مخفضة

عمان- أعلنت شركة زين الأردن عن توسيع نطاق المناطق المغطاة بخدمة “زين فايبر”، لتصل إلى 27 منطقة في العاصمة عمّان، وليصل عدد المنازل المشتركة بالخدمة إلى أكثر من 180 ألف منزل Addressable Market””.

وطرحت زين عرضاً مميزاً يستهدف المشتركين الجدد بالخدمة، والذي سيستمر حتى نهاية العام، إذ سيتسنى للمشتركين الجدد الاستفادة من الخصومات على اشتراكات الخدمة التي تبدأ من 25 ديناراً، عند الالتزام لمدّة عامين، ليحصل المشترك على خصم على الاشتراك خلال العام الأول، كما سيتيح العرض للمشتركين الحصول على جهاز راوتر متنقل (MIFI) مجاناً وإعفاء من رسوم التأسيس.

وتتفاوت الأسعار والسرعات المتوفرة على العرض كباقة الـ 80 ميجابت/الثانية بسعر 25 ديناراً للعام الأول، و160 ميجابت/الثانية بسعر 35 ديناراً للعام الأول، و300 ميجابت/الثانية مقابل 45 ديناراً للعام الأول، كما يمكن للمشتركين الحصول على جهاز “PlayStation” واشتراك بقنوات “OSN” بأسعار مميزة وبالتقسيط على الالتزام.

وتتيح خدمة “زين فايبر” للمشتركين الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة لخدمات الإنترنت، حيث تتميّز ببنيتها التحتية المجهّزة باستخدام تقنية الألياف الضوئية بالكامل “End To End Fiber”، مما يضمن جودة عالية تمكّن المستخدم من الاستمتاع بكافة التطبيقات والاحتياجات التي تتطلب اتصالا فائق السرعة دون انقطاع وبأعلى جودة، كحلول المنزل الذكي للكاميرات، وبرامج الترفيه كالمسلسلات والأفلام والألعاب عبر الإنترنت وغيرها.