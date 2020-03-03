“زين” تطلق متجرها الإلكتروني “Zain eShop”

عمان- أعلنت شركة زين الأردن عن إطلاق متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com) الذي سيقدّم خدماته لجميع الزبائن الراغبين بِعيش تجربة تسوّق جديدة وفريدة، سواء كانوا من مشتركي زين أو غيرهم، للاستمتاع بالعديد من المزايا والخدمات الاستثنائية، من خلال تجربة رقمية جديدة ومتكاملة، تُسهل الاطلاع على آخر العروض والحصول عليها والاستفادة منها، بالإضافة إلى توفير الوقت والجُهد.

وسيتمكن زبائن المتجر -الذي يقدم خدماته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع- من شراء خطوط الاتصال والإنترنت (البرودباند) المدفوعة مُسبقا والمدفوعة لاحقا، والأجهزة الخلوية وملحقاتها وإكسسواراتها، والأجهزة الذكية، وأجهزة البرودباند التي تشمل الراوتر الثابت والراوتر المتنقل “MIFI”، واشتراكات الإنترنت المنزلي عبر تقنية الألياف الضوئية “الفايبر”، كما يقدّم المتجر تفاصيل كاملة عن العروض والأجهزة التي يرغب الزبون في الحصول عليها، بطريقة واضحة ومنظّمة تغنيه عن زيارة المعارض، مما سيساهم في توفير الوقت والجهد، حيث سيتمكّن الزبون من الحصول على كل ما يرغب به في أي وقت ومن أي مكان.

وأعلنت زين عن تقديم العديد من العروض والهدايا لزبائن المتجر، حيث سيدخل جميع الزبائن وبمجرد تسجيل الدخول على المتجر، في السحب للفوز بأحد أجهزة هواوي الخلوية، إذ ستقدم زين 24 جهازاً يومياً خلال الأسبوع الأول من إطلاق المتجر. كما أعلنت زين عن خصومات مميّزة وحصرية لزبائن المتجر، منها خصم يصل إلى 15 % على جميع إكسسوارات أجهزة هواوي الخلوية، وخصومات تصل إلى 10 % على ساعات سامسونج “Samsung Wearables”، وهدايا مميزة للراغبين بشراء أجهزة سامسونج الخلوية من إحدى الفئات المشمولة بالعروض، بالإضافة إلى العديد من العروض والخدمات المميزة التي سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأسابيع القادمة، حيث تعتزم زين توفير تجربة تسوق إلكتروني ممتعة ومرضية، في إطار خطتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي.