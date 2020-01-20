“زين” تطلق منصتها الرياضية الجديدة للألعاب الإلكترونية “ZE Sports Center”

عمان – الغد– أعلنت شركة زين الأردن أمس عن إطلاق منصتها الرياضية الجديدة؛ مركز زين للرياضات الإلكترونية (ZE Sports Center)، الواقع في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك بالتعاون مع شركة الأردن للرياضات الرقمية.

وجرى افتتاح المركز تحت رعاية أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في منصة زين للإبداع (ZINC) حضره جمع من اللاعبين المحترفين والخبراء والمهتمين بالألعاب الإلكترونية، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة وعدد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، أشاد أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي بهذه الخطوة المتمثلة في افتتاح مركز زين للرياضات الإلكترونية تشجيعاً على ممارسة هذا النوع من الرياضات الذهنية ودعم الرياضيين الذين يمارسونها قائلاً: ” سعداء بهذه الخطوة التي تعكس مدى اهتمام شركة زين في دعم الرياضة الأردنية والرياضة الإلكترونية على وجه التحديد وبالتالي إعطاء الرياضيين فرصة كبيرة في تطوير مهاراتهم من خلال ممارستها في مركز معد خصيصاً لهذه الرياضة.”

من جانبه، قال المدير التنفيذي للإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين؛ طارق البيطار، ان إنشاء زين لهذا المركز يأتي في إطار دعمها المستمر لكافة القطاعات الحيوية ومنها القطاع الرياضي من خلال برامجنا المختلفة، حيث نهدف من خلال هذا المركز إلى تدريب الشباب على برمجة وصناعة الألعاب الإلكترونية بالتعاون مع شركة “ميس الورد”، بالإضافة إلى تأهيل جيل جديد من اللاعبين الأردنيين المحترفين في هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيتهم على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك نظراً لما يشهده قطاع الألعاب الإلكترونية من نمو وتطور مستمرين وإقبال كبير من فئة الشباب، حتى باتت تشكل مصدر دخل لمن يحترف هذه الألعاب، الأمر الذي ينعكس على مستواهم المعيشي ويرفد الاقتصاد الوطني على حد سواء، مضيفاً: اننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى إبراز المملكة كحاضنة للمواهب وبلد داعم للشباب ومواكب للتطور في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، ولا سيما القطاعات التي تشهد نمواً وتطوراً متسارعاً كقطاع الألعاب الإلكترونية الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً على الصعيد العالمي.

وعبّر المهندس محمد كناكري؛ الرئيس التنفيذي لشركة الأردن للرياضات الرقمية، عن فخره بإطلاق هذا المركز، الذي يعد أحد أبرز المشاريع الوطنية القادرة على تأهيل جيل جديد من اللاعبين المحترفين القادرين على التنافس والفوز بالبطولات العالمية، وأضاف: ” كلي ثقة أن الشباب الأردني قادر على الريادة في قطاع الرياضات الرقمية، وقد برهنوا على ذلك من خلال الفوز بالعديد من البطولات الدولية، التي تجاوزت حصيلة جوائزها ملايين الدولارات”.

وفي ختام المؤتمر الصحفي زار الحضور المركز للاطلاع على ما يضمه من تجهيزات، وتابعوا جانباً من المنافسات التي كانت مقامة داخل المركز، والتقوا اللاعبين المتواجدين.

ويأتي إطلاق زين للمركز في ظل نسب النمو غير المسبوقة التي يشهدها قطاع بطولات الرياضات الإلكترونية التنافسية على الصعيد العالمي، والذي ينمو بنسبة تتجاوز الـ 30 % سنوياً وفقاً لإحصاءات شركة “سينسكا” العالمية المتخصصة بالدراسات والأبحاث القطاعية، حيث من المنتظر أن ترتفع قيمة الاستثمارات العالمية في البطولات والجوائز المتخصصة للرياضات الإلكترونية لتصل إلى 1.5 مليار دولار مع نهاية العام 2020، في حين يتابعها ما يزيد على 600 مليون لاعب ومهتم من مختلف دول العالم.

وتضم مرافق المركز مختبراً لأحدث أجهزة الحاسب الآلي والكونسول المخصصة للألعاب الإلكترونية، والتي تم تجهيزها وفقاً لأعلى المواصفات العالمية المتخصصة، حيث يتيح المختبر الفرصة أمام مختلف اللاعبين سواء بشكل فردي أو من خلال الفرق الكبيرة، للتنافس في مجموعة واسعة من الألعاب الإلكترونية.

كما يحتوي المركز على تجهيزات خاصة لإعداد وتأهيل المعلّقين المحترفين في الألعاب التنافسية المختلفة، حيث يشهد قطاع الرياضات الإلكترونية طلباً كبيراً على فئة المعلقين المتخصصين في كل فئة من فئات هذه الألعاب، وخاصة أن المنطقة تفتقر إلى المعلقين القادرين على إدارة البطولات وبثها بشكل احترافي وباللغة العربية.

ويضم المركز أيضاً تجهيزات ومعدات خاصة لتأهيل وتدريب المتخصصين بالبث المباشر للبطولات عبر الإنترنت ومؤثري شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم إعداد استوديو للتصوير والبث المباشر للألعاب الإلكترونية عبر المنصات المختلفة.