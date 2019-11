“زين” تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة

عمان- استضافت منصّة زين للإبداع (ZINC)، أول من أمس، حفل الإعلان عن الجوائز الخاصة بالمسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IMGA MENA) الذي أقيم بالتعاون مع شركة “زين” الأردن كونها الشريك الاستراتيجي للمسابقة وشركة ميس الورد الأردنية المتخصصة في الألعاب الرقمية للهواتف المتنقلة؛ حيث تم الإعلان عن الفائزين بـ14 جائزة التي ضمت فئات متعددة لتمثل أفضل الألعاب الرقمية للهواتف المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقد تم اختيار الفائزين من بين 63 متسابقا من مطوري الألعاب ممن تقدموا للمسابقة من بلدان عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقام بتسليم الجوائز للفائزين كل من المؤسس والرئيس التنفيذي للجوائز العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة (IMGA) مارتن نوينس، والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “ميس الورد” نور خريس، والقائمين على منصة “زين” للإبداع (ZINC) ولجنة التحكيم المكونة من عدد من الخبراء والمختصين في مجال الألعاب الرقمية من دول مخلتفة.

وقُسمت الجوائز التي بلغ عددها 14 جائزة إلى فئات مختلفة؛ حيث حازت لعبة Shadow of Naught على جائزة Grand Prix، فيما فازت لعبة “Sync: Party Hard” بجائزة “التميز في الابتكار”، وحازت لعبة Shadow of Naught على جائزة التميز في سرد القصة، وحصلت لعبة Zirzamine khane mafiaee على جائزة التميز في الفنون البصرية والتصميم، وحظيت لعبة “Fun Race 3D” بجائزة أفضل لعبة سريعة “QuickPlay”، وفازت لعبة Numbers Planet بجائزة أفضل لعبة ممتعة، وحصلت Parental Farm على جائزة التميز في اللعب، وحاز Shadow of Naught على جائزة أفضل مغزى للعبة، وحصلت لعبة Shadow of Naught على جائزة أفضل لعبة حديثة، وحظيت لعبة The Dark Wings 2 بجائزة اللعبة المفضلة للجمهور، وفازت لعبة Linn: Path of Orchards Premium بجائزة لجنة تحكيم، وفازت لعبة Looters بجائزة متعة اللعب، وحصلت لعبة Sync: Party Hard على جائزة أفضل صوت، كما حازت لعبة Olimdal على جائزة Best Technical achievement وحصلت لعبة Fans of Soccer على الجائزة الخاصة.