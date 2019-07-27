“زين” تعلن عن رابحة المرسيدس السابعة

عمان-الغد- أعلنت شركة “زين” عن فوز المشترِكة نهله نظير موسى يونس، بالسيارة السابعة من نوع مرسيدس C200 موديل 2019 مجمركة، من أصل 10 سيارات تقدمها “زين” هذا الصيف لمشتركيها خلال حملة “بين العيدين.. 10 سيارات من زين”.

وتم الإعلان عن اسم الرابحة الخميس الماضي في أجواء احتفالية أقامتها “زين” على مسرح الساحة الرئيسية لمهرجان جرش للثقافة والفنون، بحضور المدير التنفيذي لدائرة مبيعات الجملة والأعمال الدولية في شركة “زين” الأردن؛ أحمد المومني.

وكانت شركة “زين” الأردن قد أطلقت حملة جوائز ضخمة، تقدم من خلالها لمشتركيها 9 سيارات مرسيدس C200 موديل 2019 مُجمركة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة مرسيدس E200 موديل 2019 مُجمركة، والعديد من الجوائز اليومية والأسبوعية التي تتضمن هواتف “هواوي” الحديثة؛ حيث يدخل جميع مشتركي “زين” الأفراد بالسحوبات تلقائياً، من خلال تسديد فواتير الخطوط المدفوعة لاحقاً (الفواتير)، أو شحن الخطوط المدفوعة مُسبقاً، سواء كانت خطوط اتصال أو اشتراكات الإنترنت بمختلف أنواعها (Fiber و4G وETTH)؛ إذ يحصل المشترك على نقطة واحدة مقابل كل دينار، وكلما زاد عدد النقاط ازدادت فرص الربح، وفي حال تم تسديد الفواتير، أو شحن الخطوط من خلال القنوات الإلكترونية كتطبيق “زين”، أو عبر تطبيق “زين كاش”؛ يتم احتساب نقطتين بدلاً من نقطة مقابل كل دينار، للدخول في السحب الذي تُشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة.

ويمكن لمشتركي “زين” مضاعفة نقاطهم بهذه الحملة، من خلال شراء حزم الإنترنت المتوفرة عبر الرمز #079*؛ حيث يحصل المشترك على 30 نقطة عند شراء حزمة الإنترنت بسعة 30 جيجابايت، و20 نقطة لحزمة 15 جيجابايت، و5 نقاط لحزمة 5 جيجابايت.

وتُجري شركة “زين” السحوبات على السيارات بشكل أسبوعي؛ حيث يتم الإعلان عن أسماء الرابحين وتسليمهم السيارات كل أسبوع، فيما ستعلن عن الفائز بالجائزة الكبرى وهي سيارة مرسيدس E200 موديل 2019 مُجمركة، والفائز بالسيارة التاسعة مرسيدس C200 موديل 2019، يوم الخميس 8 آب (أغسطس) المقبل.