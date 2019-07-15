“زين” تعلن عن رابح سيارة المرسيدس الخامسة

عمان-الغد- أعلنت شركة “زين” عن رابح السيارة الخامسة من نوع مرسيدس C200 موديل 2019 مجمركة، ضمن حملتها “بين العيدين.. 10 سيارات من زين”.

وفوجئ رابح السيارة “أسامة محمد الصبايحة” من قرية حكما بمحافظة إربد، باتصال هاتفي من إحدى الإذاعات المحلية وعلى الهواء مباشرة بأنه رابح السيارة الخامسة من سيارات “زين”؛ حيث عبر الصبايحة عن فرحته بهذه الجائزة، مؤكداً تميز عروض “زين” وارتياحه للخدمات المتميزة التي توفرها منذ اشتراكه معها في العام 2005.

واستقبل المدير التنفيذي لدائرة تكنولوجيا المعلومات في شركة “زين” وسام أبو هشهش، الرابح وعائلته مهنئاً إياهم ومعرباً عن تقدير شركة “زين” لمشتركيها وحرصها على توفير أفضل الخدمات لإبقائهم في طليعة مستخدمي خدمات الاتصالات بما يلبي تطلعاتهم ويناسب مختلف احتياجاتهم.

وكانت شركة “زين” الأردن أطلقت حملة الجوائز الضخمة بتاريخ 26/5/2019، والتي تمتد لغاية 7/8/2019؛ حيث تقدم من خلالها لمشتركيها 9 سيارات مرسيدس C200 موديل 2019 مُجمركة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة مرسيدس E200 موديل 2019 مُجمركة، والعديد من الجوائز اليومية والأسبوعية التي تتضمن هواتف هواوي الحديثة؛ حيث يدخل جميع مشتركي “زين” الأفراد بالسحوبات تلقائياً، من خلال تسديد فواتير الخطوط المدفوعة لاحقاً (الفواتير)، أو شحن الخطوط المدفوعة مُسبقاً، سواء كانت خطوط اتصال أو اشتراكات الإنترنت بمختلف أنواعها (Fiber و4G وETTH)؛ إذ يحصل المشترك على نقطة واحدة مقابل كل دينار، وكلما زاد عدد النقاط ازدادت فرص الربح، وفي حال تم تسديد الفواتير، أو شحن الخطوط من خلال القنوات الإلكترونية كتطبيق “زين”، أو عبر تطبيق “زين كاش”؛ يتم احتساب نقطتين بدلاً من نقطة مقابل كل دينار، للدخول في السحب الذي تُشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة.

ويمكن لمشتركي “زين” مضاعفة نقاطهم بهذه الحملة، من خلال شراء حزم الإنترنت المتوفرة عبر الرمز #079*؛ حيث يحصل المشترك على 30 نقطة عند شراء حزمة الإنترنت بسعة 30 جيجابايت، و20 نقطة لحزمة 15 جيجابايت، و5 نقاط لحزمة 5 جيجابايت.