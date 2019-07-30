“زين” تفتتح مركزها السادس للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في السلط

إبراهيم المبيضين

عمان- دشنت شركة “زين الأردن” -إحدى شركات مجموعة “زين” الإقليمية- أمس، مركزا جديدا للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في مؤسسة التدريب المهني بمدينة السلط.

وافتتحت الشركة المركز الجديد، وهو السادس من نوعه للشركة ليوفر دورات تدريبية مجانية للشباب على صيانة الأجهزة الخلوية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون التي تجمعها مع مؤسسة التدريب المهني.

ويأتي إنشاء المركز في إطار خطة “زين” للتوسع في مبادراتها المستدامة، لشمول مختلف مناطق المملكة؛ إذ توفر للشباب، من خلال مراكزها، دورات تدريبية مجانية على صيانة الأجهزة الخلوية، لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل أو تأسيس أعمالهم الخاصة في هذا المجال في وقت ارتفعت فيه نسبة البطالة في المملكة الى 19 %.

وتعد مهنة صيانة الأجهزة الخلوية من المهن المطلوبة في السوق المحلية؛ حيث تظهر الأرقام ارتفاع نسبة انتشار الأجهزة الخلوية بين الأسر الأردنية لتسجل 89 %، مع حوالي 9 ملايين اشتراك خلوي.

وجرى افتتاح المركز برعاية الدكتور المهندس غازي الجبور؛ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة “زين” الأردن فهد الجاسم، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات.

وسيعمل مركز “زين” للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، على تدريب الطلبة من الذكور والإناث مجاناً على صيانة الأجهزة الخلوية على أيدي خبراء متخصصين من خلال دورات مكثفة مدة كل منها 3 أشهر من التدريبين النظري والعملي، ومن ثم منحهم شهادات لمزاولة هذه المهنة بعد تخرجهم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي وتأهيلهم لدخول سوق العمل؛ حيث وصلت نسبة التشغيل للطلبة المتخرجين من مراكز “زين” للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، إلى 80 % للذكور و60 % للإناث، وقد وصل عدد الطلبة ممن تخرجوا من مراكز “زين” إلى أكثر من 1000 طالب وطالبة.

واستمع الحضور إلى إيجاز عن المركز وكلمة قدمها مدير معهد السلط الحرفي، وذلك خلال جولة تعريفية داخل المركز، اطلع الحضور خلالها على آلية العمل وما يضمه المركز من معدات وتجهيزات بمواصفات عالمية، والمستلزمات الرئيسية اللازمة لضمان الكفاءة التدريبية العالية للطلبة، لتحقيق الأهداف المرجوة، والمتمثلة في بناء القدرات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وفي كلمة ألقاها المهندس عبيدات مدير عام مؤسسة التدريب المهني، قال “إن شركة زين تقدم تركيزها وشراكتها مع المؤسسة على محور دعم التعليم المهني كأحد محاور استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية ونظرتها لما يوفره هذا النوع من التدريب من فرص ووظائف في مهن وقطاعات متنوعة، مما يساعد ويسهم في حل مشكلة البطالة، ونحن نعمل معا منذ أعوام عشرة خلت؛ حيث عملت شركة “زين” الأردن على تطوير مبادراتها لإنشاء مراكز لتدريب الشباب على صيانة الأجهزة الخلوية، فكانت الانطلاقة العام 2008 وبعد نجاحنا معاً في محافظات الزرقاء وإربد وعمان والطفيلة والكرك، اليوم نكمل مشوار التعاون في السلط، وذلك بهدف توسيع مظلة الخدمات المقدمة لكل أركان الوطن والعمل على زيادة عدد المستفيدين من هذه الدورات”.

وأشاد الدكتور المهندس غازي الجبور بالشراكة التي تجمع الطرفين وبدور مؤسسة التدريب المهني المحوري والمهم واستثمارها في الشباب الأردني، داعياً القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في بناء الوطن، كما استمع برفقة الحضور إلى قصة نجاح الشابة هبة أبولحية؛ إحدى خريجات مركز “زين” للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية بمحافظة الزرقاء، التي تحدثت عن المعرفة التي اكتسبتها خلال الدورة التي حصلت عليها من المركز، والتي ساعدتها على تأسيس مشروعها الخاص في منزلها، الذي تقوم من خلاله بصيانة الأجهزة الخلوية للسيدات، بالإضافة إلى العمل مع محلات صيانة الأجهزة الخلوية بمنطقتها، كما تحدث الشاب محمود المومني عن تجربته بعد تخرجه من المركز ذاته؛ حيث أنشأ محله الخاص الذي يدر عليه دخلاً شهرياً.

ويأتي إنشاء المركز في إطار خطة “زين” للتوسع في مبادراتها المستدامة، لشمول مختلف مناطق المملكة؛ إذ توفر للشباب من خلال مراكزها، دورات تدريبية مجانية على صيانة الأجهزة الخلوية، لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل أو تأسيس أعمالهم الخاصة في هذا المجال.

واستحدثت “زين” ميزة جديدة في دوراتها التدريبية في المراكز، وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، من خلال شمول الأشخاص من فئة الصم بهذه الدورات؛ حيث أطلقت في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي، أول دورة تدريبية مجانية مكثفة على صيانة الأجهزة الخلوية مخصصة لفئة الصم، تلقى خلالها الطلبة تدريباً مكثفاً لمدة 4 أشهر منها شهر واحد كتدريب عملي والباقي لدراسة المنهاج النظري، وكانت “زين” قد جهزت قاعات ومعدات خاصة تتلاءم مع متطلبات الطلبة من فئة الصم، ليتسنى لهم الاستفادة والتدرب بكل سهولة وفاعلية على صيانة الأجهزة الخلوية، فيما قام خبراء متخصصون بتدريبهم تحت إشراف مختصين بلغة الإشارة -ممن يمتلكون الخبرة في مجال صيانة الأجهزة الخلوية- لتعمم “زين” هذه التجربة على جميع مراكزها، بحيث أصبحت الدورات دامجة تجمع الصم والناطقين على حد سواء، ذكوراً وإناثاً.