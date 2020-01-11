“زين” تفتح باب التسجيل في برنامج مجتمع الرياديين الصغار

عمان– أعلنت شركة “زين” الأردن، ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC)، عن فتح باب التسجيل ببرنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YES JO) في نسخته الجديدة للعام 2020، تحت شعار “مُبدعو اليوم .. قادة الغد”، والذي يستهدف طلبة المدارس الحكومية والخاصة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً.

ويهدف البرنامج -الذي أُطلق في نسخته الأولى في العام 2017- إلى تنمية مهارات الريادة والتفكير الإبداعي والمسؤولية الاجتماعية لدى طلاب المدارس، وتنشئة جيل واع قادر على الإبداع والابتكار عبر تسليحه وتجهيزه بالأدوات والمعرفة اللازمة، وتنمية شخصياتهم وصقلها، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الابتكاري ومهارات القيادة، والمسؤولية الاجتماعية، وغرس أساسيات ريادة الأعمال منذ الصغر، من خلال توفير تجربة فريدة وقيمة لهم، ليصبحوا بناة مستقبل واعد ومشرق. وكانت منصة زين للإبداع قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في البرنامج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت أهالي الطلاب لتسجيل أبنائهم من خلال الرابط المخصص: a.pgtb.me/4lCPcP؛ حيث سيتم قبول أول 100 طلب من المتقدمين.

وينقسم البرنامج إلى مرحلتين؛ الأولى خلال العطلة الشتوية للمدارس، والتي ستبدأ في التاسع عشر من الشهر الحالي، وسيشارك الطلبة خلالها في دورات تدريبية في مجالات عديدة ومتنوعة، ومنها مجال الفنون والتصميم؛ حيث ستقام دورات في الرسم، والدراما، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، وتصميم الأزياء، وفي مجال التكنولوجيا من خلال دورات في الترميز، والروبوتات، والألعاب، والطباعة ثلاثية الأبعاد، كما سيتم التركيز على الجانب الرياضي أيضاً من خلال دورات في كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والسباحة، بالإضافة إلى دورات في المواضيع التي تتعلق بمجالات ريادة الأعمال والابتكار والإبداع.

أما المرحلة الثانية فستبدأ خلال العطلة الصيفية للمدارس، وسيتمكن خلالها الطلاب من التسجيل في دورات مكثفة في المجالات التي يرغبون بها، بالإضافة إلى حضور الأحداث والدورات التي تسهم في إكسابهم مهارات جديدة تسهم في صقل شخصياتهم، كالمهارات “الليّنة”، وبناء الفريق، والمواطنة الصالحة، والمسؤولية الاجتماعية.

ويأتي إطلاق شركة “زين” برنامج مجتمع الرياديين الصغار (YES JO)، في إطار دعمها المتواصل والمستمر للجيل الصاعد من الشباب، وإيماناً منها بقدراتهم وإبداعاتهم؛ حيث كانت قد افتتحت أيضاً فرعاً مدرسياً لمنصة زين للإبداع (ZINC) في مدرسة المشرق الدولية في العام 2018، لخدمة الطلاب الموهوبين وتعزيز تفكيرهم الإبداعي وإتاحة المجال لهم للتفكير خارج نطاق الغرفة الصفية.