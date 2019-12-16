“زين” تقدم منحا جامعية للطلبة المنتفعين من “إيليا نقل”



عمّان – وقعت شركة زين الأردن ومؤسسة إيليا نُقل؛ اتفاقية تعاون تقدم زين من خلالها منحا دراسية جامعية للعام الدراسي 2019/ 2020، لعدد من الطلبة المنتفعين من مؤسسة إيليا نقل.

ووقع الاتفاقية كلا من الرئيس التنفيذي لشركة زين، فهد الجاسم، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة إيليا نُقل، غسان إيليا نُقل، وذلك في مقر شركة زين، وبحضور عدد من موظفي الشركة والمؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب شركة زين، انطلاقا من التزامها الموصول بدعم الطلبة الأردنيين غير المقتدرين ليتسنى لهم التسجيل في الجامعات الأردنية الرسمية، وتحقيق أحلامهم ببناء مستقبل مشرق عبر حصولهم على شهادة جامعية تساعدهم في الانطلاق نحو التميز، بالإضافة إلى حرص زين على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص عبر توفير فرص تعليمية متساوية، وذلك تماشيا مع الهدفين الرابع (التعليم الجيد) والسابع عشر( عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المُستدامة التي تطبقها الشركة في كافة مبادراتها وبرامجها في إدارة الاستدامة.

وتمتد شراكة زين مع مؤسسة إيليا نُقل منذ 4 أعوام، حيث تسعى زين لأن تكون شريكا في تحقيق أهداف المؤسسة التي تُعنى بالمبادرات الاجتماعية التي تُسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص التعليم، حيث كانت زين في مقدمة الداعمين لمختلف مبادرات المؤسسة، ومنها مبادرة “دينارك يعلّم” التي أطلقتها مؤسسة ايليا نقل وقامت زين من خلالها بتبني طالبين لتغطية نفقات دراستهم الجامعية من خلال التبرعات التي قدّمها موظفو زين، بالإضافة إلى فعالية “حوارنا” التي أقامتها زين بالتعاون مع مؤسسة ايليا نقل على مدار عامين متتاليين في منصة زين للإبداع (ZINC)، والتي اشتملت على ورشات عمل وجلسات نقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الإبداع والابتكار في مجال العمل، ليستفيد منها طلبة الجامعات المقبلين على دخول سوق العمل.

يّذكر بأن شركة زين تدعم قطاع التعليم في المملكة من خلال إطلاق ودعم العديد من المبادرات في ذات المجال، ومنها تزويد عدد من المدارس الحكومية في كافة أنحاء المملكة بألواح تفاعلية ذكية وألواح بيضاء.