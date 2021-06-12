“زين” تقدم 89 ألف دينار لدعم الأشقاء في فلسطين ضمن حملة (#079)

عمّان- قدمت شركة زين الأردن 89.597 ألف دينار أردني لدعم صمود الأشقاء في فلسطين الحبيبة، وذلك ضمن حملة التبرع التي كانت قد أطلقتها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والتي تضمّنت التبرع بنفس قيمة حزم الإنترنت المضافة عبر الرمز (#079) وتطبيق زين عند شرائها من قِبل أي مشترك.

واستمرّت الحملة على مدار 3 أيام، وخصصت لجميع مشتركي زين الأفراد بخطوط الاتصال، في حين تم إيصال التبرع إلى الأهل في فلسطين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ويأتي تقديم هذا الدعم من قبل زين ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الشركة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير على قطاع غزة والاعتداءات المتتالية على القدس الشريف والمقدسيين، وذلك لمساندة الأهل والأحبة هناك والوقوف إلى جانبهم وتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم، والتي كان أبرزها تقديم 200 دقيقة اتصال مجانية لجميع مشتركيها الأفراد، ليتمكنوا من التواصل مع الأهل في فلسطين والاطمئنان عليهم، كما قدم موظفو الشركة مؤخراً مستلزمات طبية بقيمة 50 ألف دولار لقطاع غزة.