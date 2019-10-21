“زين” تنظم زيارة لنشامى سلاح الجو

المفرق -الغد- نظمت شركة زين الأردن وضمن مبادرتها “دربك زين”، زيارة إلى كلية الملك الحسين الجوية في محافظة المفرق، ضمّت مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وموظفي الشركة.

واستمع المشاركون في الزيارة إلى شرح قدّمه آمر الكلية العقيد الركن الطيار محمد الجالودي، الذي بيّن المستوى المتقدم للكلية من ناحية المرافق والتجهيزات والطائرات التي يضمها أسطولها، والتي تعد الأحدث على مستوى العالم وتضاهي ما هو موجود في كبرى الدول، كما أشار إلى أن تدريب التلاميذ من مرشحي طيران يتم تحت إشراف مدربين أكفاء ووفقاً للمعايير العالمية.

وجاء تنظيم هذه الزيارة من قبل شركة زين الأردن، في إطار حرصها على التواصل المستمر والتأكيد على الاعتزاز بنشامى الوطن من كافة منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية، حيث ارتأت الشركة بأن تكون مواقع الشرف والبطولة من ضمن محطات مبادرتها “دربك زين”.

واشتملت الزيارة على جولة في كلية سلاح الجو الجامعية التقنية لعلوم الطيران، استمع الحضور خلالها إلى إيجاز عن الكلية، قدّمه عميد الكلية الدكتور عبدالإله أبو ردن العجارمه، حيث يبدأ التلاميذ رحلتهم من هذه الكلية التي يتلقون فيها العلوم النظرية والتدريب على أنظمة المراقبة من خلال جهاز المحاكاة الأكثر تطوراً على مستوى العالم الموجود في الكلية.

والتقى المشاركون في الزيارة بمجموعة من التلميذات من مرشحات الطيران الإناث، حيث اطلعوا على تجاربهن في هذا المجال، وأبدوا إعجابهم بالمستوى المتميز الذي وصلن إليه.

واستُكملت الجولة بزيارة إلى السرب الرابع، وهو المحطة الأولى لمرشحي الطيران بعد إنهاء الدراسة في كلية سلاح الجو الجامعية التقنية لعلوم الطيران، حيث يبدأ المرشحون بتلقي التدريبات العملية، فيما اختتم المشاركون جولتهم بزيارة للسرب الحادي عشر، واطلعوا على التدريبات المتقدمة التي تجري للمرشحين في هذا السرب.

يُذكر بأن شركة زين كانت قد أطلقت مبادرة “دربك زين” في شهر آذار من العام الماضي، بهدف الترويج للمناطق السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة، حيث قامت من خلالها بتنظيم رحلات لكافة محافظات المملكة، ضمّت مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وممثلي وسائل الإعلام، زارت خلالها العديد من المواقع السياحية والأثرية والمناطق الطبيعية في مختلف محافظات المملكة، بهدف تسليط الضوء على هذه الأماكن والمساهمة في الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة.