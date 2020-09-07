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“زين” تواصل دعم برامج مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

منذ 41 دقيقة
شعار مؤسسة الملكة رانيا للتعليم - (من المصدر)

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عمان – الغد – جدّدت شركة زين الأردن ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية اتفاقيتهما الاستراتيجية التي تجمعهما منذ أعوام، التي تهدف إلى دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير وتحسين العملية التعليمية في الأردن لدى الشباب والأطفال وتمكين المجتمعات المحلية وتنميتها.
ووقّع الاتفاقية عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية رئيسها التنفيذي باسم سعد.
وضمن استراتيجيتها المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع الأردني وتنميته ستقوم شركة زين بتقديم الدعم لبرامج ومبادرات مؤسسة الملكة رانيا، التي تعمل بهدف تحقيق أهداف المؤسسة التي تُعنى بالمبادرات التعليمية والاجتماعية.

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