“زين” تواصل ريادتها لسوق الاتصالات

عمان-الغد- أطلقت شركة زين الأردن خلال العام 2019، العديد من عروض وخدمات الصوت والإنترنت والخدمات الرقمية وحلول الأعمال لكافة زبائنها من الأفراد والشركات، وذلك لتقدم لمشتركيها أفضل الخدمات وأحدثها كونهم في سلم أولوياتها.

وتسعى شركة زين إلى تقديم وتصميم المزيد من العروض؛ التي تُسهم في تسهيل وتيسير احتياجات الأفراد والشركات وتلبي تطلعاتهم، وتعمل على توفير الوقت والجهد عليهم في جميع مناحي الحياة، حيث استمرت الشركة في تقديم خدمة “زين فايبر” الإنترنت المنزلي الثابت بسعة تنزيل غير محدودة، عبر أحدث الطرق التكنولوجية، المبنية على تقنية الإنترنت عبر شبكة الألياف الضوئيّة للمنازل (FTTH: Fiber To The Home)، ليتسنى للمشتركين الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها مع إنترنت فائق السرعة وبمزايا استثنائية، تشمل تحميل ونقل البيانات والملفات بسرعة وسهولة فائقتين، إلى جانب تعددية الخدمات، والقابلية لدعم خدمات مستقبلية، بالإضافة إلى استخداماته في حلول المنزل الذكي، والألعاب عبر الإنترنت، ومشاهدة الفيديو والأفلام، وكافة برامج الترفيه عالية الدقة والجودة دون انقطاع، وتشغيل أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، وغيرها العديد من التطبيقات والخدمات وحلول الأعمال والترفيه التي تحتاج إلى اتصال إنترنت ثابت ويتمتع بسرعة وكفاءة عاليتين، ووصل عدد المناطق المغطاة بخدمة “زين فايبر” إلى 29 منطقة لتشمل: الخالدين، دير غبار، الصويفية، ضاحية الأمير راشد، حي النخيل، عبدون الشمالي وعبدون الجنوبي، الكرسي، تلاع العلي الشمالي، تلاع العلي الشرقي، الصالحين، الياسمين، خلدا، دابوق، الرضوان، حي السهل، أم السماق، الروابي، حي الصحابة، حي السلام، الجندويل، أم أذينة الشرقي، وأم أذينة الغربي، الشميساني، مرج الحمام (الوسط) والجنوبي، واسكان عالية، وخلال العام 2020 ستواصل الشركة توسعها في تقديم الخدمة لتشمل المزيد من المحافظات.

وفي شهر أيلول أطلقت الشركة رسميا خدمات مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارثThe Bunker))؛ الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كمركز بيانات مثالي يضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، والذي يقع في مجمع الملك الحسين للأعمال، على مساحة 4300 متر مربع، ويقدم خدماته للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، كالقطاع المالي والصحي والتعليم والتأمين والطيران وغيرها.

وخلال شهر تشرين الأول، كانت زين أول شركة توفر لزبائنها هواتف iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max مع عروض صُممت خصيصاً لمشتركي خطوط go المدفوعة لاحقا (الفواتير) الحاليين والجدد تتضمن مميزات غير مسبوقة تشمل دقائق اتصال محلية ودولية وسعات إنترنت والعديد من المزايا الإضافية.