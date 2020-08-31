“زين” توفر بطاقات الشحن من خلال أجهزة نقاط بيع “MEPS”

عمان- وقّعت شركة زين الأردن، وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، “الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط” اتفاقية تعاون سيتم بموجبها توفير بطاقات شحن خطوط الاتصال والإنترنت المدفوعة مسبقاً بكافة أنواعها وفئاتها، من خلال نقاط البيع التابعة لشركة MEPS)) المتوفرة في شبكة واسعة من المحال التجارية المختلفة.

ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS)، علي عبد الجبار، وذلك في مقر شركة زين.

وسيتمكن مشتركو زين من أصحاب الاشتراكات المدفوعة مُسبقاً لخطوط الاتصال وخطوط الإنترنت من شحن خطوطهم أو الحصول على بطاقات الشحن المدفوعة مسبقاً بشكل مباشر، وتحتوي البطاقة على رقم متسلسل، ورقم تعبئة، وقيمة الشحن، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

وتندرج هذه الشراكة في إطار سعي الشركة المتواصل للتسهيل على المشتركين الوصول إلى خدماتها، ولتعزيز التحول الرقمي، الذي من شأنه توفير العديد من الحلول والخيارات للمشتركين، وإثراء تجربتهم وتنويع الخدمات المقدمة لهم، عبر تسخير التكنولوجيا وتطويعها بما يتلاءم مع احتياجاتهم ورغباتهم.