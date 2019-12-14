“زين” توقع اتفاقية تعاون مع “POSRocket”

عمان- أبرمت شركة “زين” الأردن اتفاقية تعاون مع الشركة الناشئة POS Rocket بهدف طرح خدمات إدارة المبيعات من خلال التقنيات السحابية، ووقع الاتفاقية عن شركة “زين”، رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن “POS Rocket” المؤسس والرئيس التنفيذي زيد حسبان.

ومن خلال هذه الاتفاقية، ستقوم “زين” بطرح خدمة “POSRocket” التي تُعنى بإدارة نقاط البيع بواسطة التكنولوجيا السحابية Cloud Technology من خلال برنامج نقاط البيع المبني على مشغل iOS، الذي يمكن المستخدم من التحكم بأعمال المتجر من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت عن طريق الويب باستعمال لوحة التحكم الخاصة، وسيتم تزويد صاحب المتجر برخصة لاستخدام برنامج نقاط البيع، من خلال حصوله على اسم مستخدم وكلمة مرور.

وسيتمكن المشتركون بالخدمة من الحصول على العديد من المميزات التي تتضمن تحكم كامل بإدارة المبيعات والعمليات المالية بخصوصية كاملة من أي مكان وفي أي وقت، ومعرفة كل عملية بيع أو استرجاع تتم من خلال الموظفين أو مديري العمل، وميزة تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على تقارير المبيعات والمحاسبة وتسهيل تخطيط استراتيجيات التسويق والعمليات المحاسبية، بالإضافة الى توفر الدعمين الفني والتقني على مدار الساعة.

وسيحصل الراغبون بالاشتراك في الخدمة على تدريب مجاني لاستخدام البرنامج، كما سيتاح لهم إمكانية تقسيط أسعار أجهزة نقاط البيع، والتي ستبدأ من 33 دينارا شهرياً.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص “زين” على توفير باقة متكاملة من خدمات الأعمال لأصحاب المتاجر والشركات الصغيرة؛ حيث تقدم هذه الخدمة من خلال أحدث التقنيات السحابية التي تسهم في توفير التكاليف وأداء الأعمال بفاعلية أكبر والاستغناء عن وسائل تخزين البيانات التقليدية، كما تواصل “زين” من خلال هذا التعاون دعمها للشركات الأردنية الناشئة، الأمر الذي يأتي تماشياً مع استراتيجيتها في مجال دعم ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين الرياديين الأردنيين للنهوض بمشاريعهم وإيصالهم إلى الأسواق المستهدفة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وعلى أصحاب هذه المشاريع.