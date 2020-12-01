“زين” توقع اتفاقية مع قيادة سلاح الجو الملكي

عمان – وُقِّعَت أمس الاثنين، اتفاقية تعاون بين قيادة سلاح الجو الملكي الأردني وشركة زين الأردن، لتقديم حلول الاتصالات من خطوط خلوية واشتراكات الإنترنت لمنتسبي السلاح بأسعار تفضيلية ومميّزات تلبي احتياجات منتسبيه وتتواءم مع أنماطهم الاستهلاكية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار زيد النقرش، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، إلى تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين والاستفادة من الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة في ظل التسارع المستمر في قطاع الاتصالات.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في شراكتها مع مؤسسات الدولة المختلفة الحكومية والخاصة، وذلك لتحقيق كل احتياجات منتسبيها ولتعزيز فرص التنمية المحلية.

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