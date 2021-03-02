“زين” شركة الاتصالات الأولى بالشرق الأوسط في “التصدي لتغير المناخ”

الكويت- أعلنت مجموعة “زين” عن إدراجها في القائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) مع تصنيف متقدم في نطاق الإدارة (B)، ما يجعلها شركة الاتصالات الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تحوز على هذا التصنيف في مجالات التصدي لتغير المناخ.

وكشفت المجموعة أن التصنيف (B) الذي حصلت عليه في قائمة الشركات العالمية التي تقوم بالكشف عن الأثر البيئي لعملياتها يتجاوز معدلات المتوسط العالمي “C”، كما يتجاوز المتوسط الإقليمي لأسواق آسيا (D).

وبينت “زين”؛ الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أنها جاءت في قائمة تضم 35 % من شركات الاتصالات على مستوى العالم بتصنيفها في نطاق “الإدارة”، وهو التصنيف الخاص بعمليات الإفصاح عن الإجراءات المناخية، إذ تعود ثمرة هذا الإنجاز إلى الرؤية الشاملة، وجدية الالتزام الذي يبديه نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر ناصر الخرافي، بتحقيق وعد “زين” بإحداث تغييرات منهجية في مشروع الكشف المبكر عن الكربون، وتوفير إطار شفاف لتقارير معالجة تغير المناخ.

وأفصحت “زين” أنها نجحت للعام الثاني على التوالي في تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لـ”مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون” (CDP)، إذ تعد المجموعة من الشركات القليلة في أسواق المنطقة التي تحمل عضوية مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP).

وبصفتها عضوا نشطا في فريق العمل المناخي التابع للاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، بدأت مجموعة “زين” في الإفصاح عن آثارها البيئية واستهلاكها للطاقة وانبعاثاتها الكربونية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهي مؤسسة غير ربحية لها مكاتب إقليمية في 50 دولة، إذ هناك الآن شركات ومدن ومناطق في أكثر من 90 دولة تقوم بالإفصاح لـمؤسسة CDP، المعترف بها أيضا من جانب مؤشرات عالمية بارزة، مثل مؤشر MSCI الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وهو المؤشر الذي يعكس الاحتياجات المتطورة للمستثمرين الذين يهدفون إلى إدماج مؤشرات ESG على نحو متزايد في عمليات تخصيص الأصول والتقييمات.