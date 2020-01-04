زين في 2019.. مبادرات مجتمعية وبرامج تفوق التطلعات

عمان – الغد – في ختام كل عام ومع بدء العام الذي يليه، تبدأ عمليات الجرد للحسابات، ويبدأ معها حصاد الإنجازات والمحطات المضيئة التي سُجِّلَت لكل شركة بما قدّمته للمجتمع المحلي.

وبالحديث عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، فقد اختتمت شركة “زين” العام 2019 بسجل حافل من المبادرات والبرامج المتنوعة التي غطت من خلالها أبرز القطاعات، بالإضافة إلى الفعاليات المميزة والشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة، ورعايتها لأبرز وأهم وأضخم الفعاليات التي أقيمت في الأردن، بما يصب في خدمة الوطن والمواطن، الأمر الذي يأتي استكمالا لدورها وما واظبت عليه منذ تأسيسها في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.

وبالحديث عن دعم زين للمجتمع المحلي بداية من قطاع التعليم؛ فقد استكملت المرحلة الرابعة من مشروعها لتزويد المدارس الحكومية في مختلف محافظات المملكة بالألواح التفاعلية الذكية والألواح البيضاء، لتحل كبديل صحي ونظيف وأكثر تطورا من الألواح التقليدية، حيث قامت في العام 2019 بتزويد 70 مدرسة حكومية بـ1170 لوحا ذكيا أبيض، ليصل عدد الألواح التي قامت زين بتزويد المدارس الحكومية بها منذ بدء هذا المشروع -البالغة قيمته مليون دولار- إلى أكثر من 5000 لوح في أكثر من 350 مدرسة حكومية في كافة محافظات المملكة.

وأطلقت الشركة مع بداية العام الدراسي حملتها للعودة إلى المدارس، حيث وزعت 11 ألف حقيبة مدرسية مجهزة بالقرطاسية على طلبة المدارس في المناطق الأقل حظاً، فيما استكملت مسيرتها في التدريب المجاني على صيانة الأجهزة الخلوية في مراكزها المنتشرة في عدة محافظات، وافتتحت مركزها الجديد في مدينة السلط، وهو سادس مركز تفتتحه زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية من خلال دورات مجانية مكثفة يتلقى خلالها الطلبة تدريبا نظريا وعمليا ليحصلوا في نهاية الدورة على شهادات معتمدة لمزاولة المهنة، كما قامت زين بتوسعة مركزها في كلية تدريب وادي السير – الأونروا.

وافتتحت زين خلال العام 2019 مختبرا للاتصالات في جامعة اليرموك بمحافظة إربد، وأقامت برنامجها “تألق – Shine” الذي واظبت عليه منذ 15 عاما، لاكتشاف وتشجيع مواهب طلبة المدارس، حيث شارك في هذه النسخة ما بقارب 2000 طالب وطالبة، كما جددت الشركة دعمها لمبادرة “أنا أتعلم” التي تُعنى بتعليم الأطفال في جيوب الفقر.

وكما في كل عام؛ رعت شركة زين حفل توزيع جوائز الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، وذلك لإيمانها برسالة المعلم وتقديرا لجهود الأسرة التربوية، كما رعت أيضاً وللعام الرابع على التوالي ملتقى مهارات المعلمين.

وبالانتقال إلى قطاع الصحة كأبرز القطاعات ومن أكثرها أهمية للمواطنين، فقد واصلت زين دعمها لهذا القطاع، حيث استمرت عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال تقديم خدمات الرعاية الصحية وزيارة المناطق الأقل حظا في كافة أنحاء المملكة، فقدمت خدماتها خلال العام 2019 لأكثر من 10 آلاف طفل في مختلف مناطق المملكة، واستمرت زين في دعم العديد من الجهات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وفي مقدمتها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ليتم تصنيف زين خلال العام 2019 كمتبرّع متميز للمركز، لتتوّج مسيرتها المستمرة منذ أعوام في دعم المركز.

واستكمالا لدعم مرضى السرطان، لتكون شريكا في كل الجهود الرامية للتخفيف من معاناتهم؛ فقد شاركت زين بمبادرة “همّتنا”، حيث ستقوم بتجهيز غرفة بكامل معداتها وتجهيزاتها، بالإضافة إلى قاعة انتظار في قسم الأورام بمستشفى البشير، كما أطلقت حزمة “بلدي” لدعم مرضى السرطان، حيث كان سعر الحزمة دينارين، وقامت زين بالتبرع بدينار واحد من ثمن كل حزمة لصالح مرضى مركز الحسين.

وعلى صعيد التكافل الاجتماعي ودعم المجتمع؛ شاركت زين في تكريم أمهات الشهداء خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في صرح الشهيد، وأطلقت العديد من المبادرات خلال شهر رمضان المبارك، ومنها موائد الرحمن التي تواظب زين على إقامتها منذ 19 عاما في 10 مواقع في المملكة، وتوزيع طرود الخير بالتعاون مع تكية أم علي والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، وسكب الطعام لضيوف مائدة الرحمن التي تقيمها “تكية أم علي”، وتوزيع التمور والمياه على الإشارات الضوئية والميادين خلال فترة الغروب، وتزويد مساجد في جميع المحافظات بالتمور والماء.

وشاركت زين بمبادرة “أردن النخوة”، حيث قدم موظفو الشركة كسوة عيد الفطر لـ 1250 أسرة عفيفة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى دعم فعاليات المبادرة.

واستكمالا لدعمها لجميع فئات المجتمع، وتقديرا لدور نشامى الجيش العربي الباسل وتضحياتهم، قدمت زين مبلغ 236 ألف دينار دعماً لصندوق أسر شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وصندوق دعم أفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وصندوق المسؤولية الاجتماعية، كما كانت زين من أول الداعمين لحملة دعم الغارمات التي جاءت بمبادرة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث قدمت 50 ألف دينار لصالح الحملة.

واستمرت زين في دعمها وتمكينها لذوي الإعاقة، ومن أوجه هذا الدعم توفيرها لخط “البسمة Plus” المخصص لفئة الصم، الذي يمكنهم من التواصل مع مركز خدمات المشتركين المخصص للصم عبر مكالمات الفيديو على الرقم 1414، بحيث تتم مساعدتهم والإجابة على استفساراتهم بلغة الإشارة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام على الرقم المخصص للصم 114.

وقامت زين أيضا بشمول فئة الصم بالدورات التدريبية على صيانة الأجهزة الخلوية في مراكزها، فيما أطلقت مجموعة زين برنامج “We Able” لدمج وشمول الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن الكادر الوظيفي.

وبالحديث عن الرياضة والشباب؛ أقامت زين خلال العام 2019 بطولاتها لكرة القدم الخماسية في جميع محافظات المملكة، وحظيت باقبال واسع من الشباب، حيث كان الهدف منها إقامة الفعاليات الرياضية والشبابية المختلفة في كافة أرجاء الوطن، لإعطاء الفرصة للشباب من أصحاب المواهب الكروية لإبراز مواهبهم وعيش أجواء المنافسة في لقاءات كروية مميزة يديرها حكام الاتحاد الأردني لكرة القدم، والفوز بجوائز نقدية قيّمة، كما أقامت زين بطولتها لكرة القدم الخماسية للسيدات، وذلك ضمن مشاركتها في الجهود التوعوية بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

ورَعَت زين النسخة الثانية من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي أقيمت في المملكة، كما واصلت دعمها لمجموعة من أبطال الرياضات البارالمبية الذين حققوا العديد من الإنجازات خلال 2019، بالإضافة إلى رعاية البطولة السنوية الثانية لمركز العريان للفروسية.

وفي إطار دعمها للاتحاد الأردني لكرة القدم كراع رسمي للمنتخبات الوطنية؛ أطلقت زين حملتها التشجيعية لمؤازرة نشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم خلال مشاركتهم في منافسات نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي أقيمت في الإمارات.

ولم تقتصر أنشطة زين الرياضية على بطولات كرة القدم الخماسية، فقد أقامت أيضا بطولتها لكرة السلة (3×3) لمحافظات الجنوب، في محافظة العقبة، بالإضافة إلى بطولة زين الأولى لكرة القدم الشاطئية.

واستمرت زين في دعم مجموعة من الأندية الأردنية ولاعبي الرياضات الفردية، لتكون شريكا لنجاحاتهم، ولتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسجل للرياضة الأردنية في كافة المحافل.

وعلى صعيد الفعاليات، فقد كانت الاحتفالات الوطنية في مقدمة أولويات زين كما عوّدت الأردنيين في كل عام، وعلى رأسها احتفال زين بعيد الاستقلال، الذي أصبح بصمة مميزة ووجهة لجميع أبناء وبنات الوطن للاحتفال بهذه المناسبة الأغلى على قلوبنا جميعاً، حيث دأبت زين على إقامة هذا الاحتفال الجماهيري الضخم في حدائق الحسين منذ 15 عاما، في جو مميز، وبمشاركة كوكبة من الإعلاميين والفنانين من سفراء زين، فيما تحضّر الشركة لإقامة الاحتفال القادم بالعيد الرابع والسبعين لاستقلال مملكتنا الحبيبة في العام 2020.

وخلال العام 2019 احتفلت زين بمرور 20 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وذلك ضمن الاحتفالات والفعاليات التي عمت أرجاء المملكة، حيث أطلقت زين أغنية “تاج الهيبة” بصوت الفنان يحيى صويص، والتي أهدتها لجلالة الملك بهذه المناسبة، كما أقامت فعالية احتفالية مميزة أمام مبنى الشركة احتفالا بذكرى ميلاد جلالته، بمشاركة فريق صقور الأردن الملكي ومتحف الدبابات الملكي وموسيقات الأمن العام، ومالكي الدراجات النارية الذين انطلقوا في مسيرة للدراجات النارية بمشاركة مجموعة من سيارات متحف السيارات الملكي، رافقتها مروحية من جناح الأمن العام، ودراجي المعهد المروري الأردني، وإدارة السير المركزية، حيث تواظب زين على إقامة هذه الفعالية كل عام أمام مبنى الشركة احتفالا بذكرى ميلاد سيد البلاد، وتنطلق مسيرة للدراجات النارية تجوب شوارع عمان احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة.

وبالحديث عن الفعاليات العائلية، فقد كانت الفعالية الأبرز من تنظيم زين، كرنفالها الضخم للعائلات في نادي الجواد العربي.

وكان للنشامى نصيب من فعاليات زين، حيث نظمت زيارتين ضمن مبادرتها “دربك زين” إحداهما لمنطقة الباقورة مع نشامى القوات المسلحة في واجهة المنطقة العسكرية الشمالية، والأخرى إلى كلية الملك الحسين الجوية مع نشامى سلاح الجو الملكي الأردني.

وقد أعلنت زين عن استعداداتها لإقامة العديد من الفعاليات القادمة في العام 2020، التي قالت انها ستكون مميزة واستثنائية وتحمل العديد من المفاجآت بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الفضي، بعد مرور 25 عاماً على تأسيس الشركة.

وعلى صعيد الشراكات الاستراتيجية، فقد أبرمت زين العديد من الشراكات مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، والتي تأتي في إطار دعمها للمجتمع المحلي، حيث أن كل شراكة تكون بمثابة التزام من زين لخدمة الفئة المستفيدة مما تقدمه الجهة التي تتعاون معها، بالإضافة إلى اهتمام زين بشكل كبير بالفعاليات، سواء التي تقيمها ويتم تنظيمها من قبل زين، أو الفعاليات التي تشارك بها من خلال رعايتها لها أو التي تأتي في إطار شراكاتها الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يأتي انطلاقاً من حرص الشركة على إدامة التواصل مع جميع فئات المجتمع، وأن يكون لها حضور في مختلف المناسبات والمواسم، لترسخ من مكانتها كشريك حقيقي للمجتمع المحلي.

ومن أبرز الشراكات الاستراتيجية التي حافظت عليها زين، شراكتها مع أمانة عمان الكبرى، التي تهدف منها إلى خدمة عمان، حيث استمرت زين شريكاً استراتيجياً حصرياً من قطاع الاتصالات لكافة فعاليات وأنشطة الأمانة، إلى جانب مشاركة الأمانة في مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تُطلقها وتدعمها شركة زين.

ووقعت شركة زين مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام، لتستكمل دعمها للأمن العام من خلال تجهيز 4 محطات ترخيص متنقلة جديدة، لتساهم في تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، بالإضافة إلى تأسيس مركز الابتكار والتطوير في مديرية الأمن العام.

وجددت زين شراكتها مع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين التي بدأت منذ العام 2010، لتواصل دعمها للنشامى من المتقاعدين العسكريين، ولتعزيز دور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

واستمرت زين بشراكتها الاستراتيجية مع الجمعية العريية لحماية الطبيعة، التي تهدف منها إلى زيادة المساحات الخضراء في المملكة ودعم المزارعين من خلال زراعة أراضيهم بأشجار مثمرة ليستفيدوا من المردود المادي عند بيع محاصيلها، حيث قامت بزراعة 3.500 شجرة حتى الآن في الأغوار وإربد ومادبا، وذلك ضمن مشروع القافلة الخضراء.

واحتفلت زين بمرور 20 عاما على تعاونها مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، وقد وصل عدد البيوت التي تتكفلها إلى 5 بيوت، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وأنشطة متنوعة لأطفال قرى الأطفال SOS في مختلف المناسبات كشهر رمضان المبارك والأعياد والعودة إلى المدارس وغيرها. وتعددت شراكات زين مع مختلف الجهات لدعم قطاع التعليم، والتي كان أبرزها الشراكة مع مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، لتقوم زين بدعم كافة برامج ومبادرات المؤسسة التي تهدف إلى تطوير وتحسين حقلي التعليم والتنمية في المملكة، وتسليح الأطفال والشباب بشكل أفضل بالمعارف والمهارات والاستراتيجيات والقيم، كما أبرمت زين شراكة استراتيجية مع مؤسسة ايليا نقل، لتقدم منحاً دراسية جامعية للطلبة المنتفعين من المؤسسة.

وفي إطار شراكتها مع مؤسسة لوياك لإنجازات الشباب، لإصلاح وترميم أماكن عامة في المجتمعات الأقل حظا، افتتحت زين مدرسة جلعد الأساسية المختلطة في محافظة البلقاء، بعد قيام عدد من متطوعي لوياك بإصلاح وترميم المدرسة وإجراء الصيانة اللازمة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلبة مع بداية العام الدراسي.

ووقعت زين اتفاقية تعاون مع متحف الدبابات الملكي، لتكون راعي الاتصالات الحصري للمتحف، لرعاية الفعاليات التي يقيمها المتحف، والمساهمة في الترويج له وإبراز ما يحتويه من تراث عسكري يفخر به كل أردني، بالإضافة إلى إقامة فعاليات مختلفة في المتحف، وتوفير تغطية إنترنت مجانية (WIFI) لموقع المتحف، ليتسنى للزوار مشاركة الصور من داخل المتحف، لإبراز ما يحتويه من دبابات ومدرعات وآليات استخدمتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تعرض تاريخ تطوّر هذه الآليات منذ العام 1915 وبتسلسل تاريخي لتطور صناعتها.

وجددت زين وللعام الثاني على التوالي اتفاقية التعاون الاستراتيجية مع”Mind Rockets – فريق الترجمان للغة الإشارة؛ وهي شركة ريادية متخصصة في تطوير تطبيقات وبرمجيات مُساعِدة لفئة الصم، في جميع أنحاء العالم.

واستمرت شركة زين برعايتها للفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية، وأبرزها مهرجاني جرش للثقافة والفنون، والفحيص، وسوق جارا، وكرنفال العقبة السياحي، بالإضافة إلى رعاية أسبوع عمان للتصميم كشريك استراتيجي للمرة الثالثة، لدعم المُبدعين والمصممين المحليين، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لمنصة “ديزاين” الذي يتيح للمصممين إمكانة عرض وبيع منتجاتهم.

وقدمت زين رعايتها للجناح الأردني في المؤتمر العالمي للاتصالات المُتنقلة MWC للعام الثالث على التوالي، كما اصطحبت 8 شركات أردنية ناشئة لحضور المؤتمر، تحت مظلة منصتها للإبداع ZINC، لتمثيل الأردن كبلد متطوّر في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا من خلال مواكبته وتوظيفه لأحدث تقنيات التكنولوجيا.

وشاركت زين للمرة الثالثة باستضافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في أمسية حملت الطابع الأردني، وذلك في إطار دعمها لهذا الحدث الاقتصادي العالمي الذي يستضيفه الأردن.