“زين كاش” توقع مذكرة تفاهم مع الكلية العلمية الإسلامية

عمان– أعلنت شركة “زين كاش” عن توقعيها مذكرة تفاهم مع مدارس الكلية العلمية الإسلامية ليتم من خلالها طرح ميزة جديدة عبر خدمة “زين كاش” (المحفظة الإلكترونية المفعّلة على أجهزة الهاتف النقال) للطلاب.

وتتمثل بتوفير “سِوار” (wearable) يمكنهم من استخدام “زين كاش” داخل المدرسة وخارجها بدون الحاجة إلى التعامل بالنقود؛ وذلك بهدف إثراء تجربة الطلاب، وتمكينهم من مواكبة التكنولوجيا في مجال الدفع الإلكتروني، من خلال استعمال المحفظة الإلكترونية بكل سهولة وأمان.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المدير التنفيذي لجمعية الثقافة الإسلامية/مدارس الكلية العلمية الإسلامية ممثلة بالسيدة دانا أبوقورة والمدير العام لشركة المتميزة لخدمات الدفع الالكتروني من خلال الهاتف النقال “زين كاش” سلطان كشورة في حرم المدرسة بحضور عدد من كادر المدرسة وعدد من موظفي “زين كاش”. وسيتمكن الطلاب من استخدام “زين كاش” من خلال السوار الذي يحتوي على رُقاقة ذكية تدعم تقنية التواصل قريب المدى (NFC) وهي تصل السوار بأجهزة الدفع ونقاط البيع لاسلكيا؛ ليتمكن الطالب من الدفع مقابل مشترياته إلكترونيا، والتي ستُغني الطالب عن التعامل بالقطع النقدية، كما سيتمكن أهل الطالب من خلال المحفظة المالية الإلكترونية من مراقبة الحركات المالية التي تتم، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النقود إلى المحفظة.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص “زين” على توفير مختلف الميزات التي تسهّل على المشتركين معاملاتهم اليومية، ويأتي إطلاق ميزة سوار “زين كاش” الخاص بطلاب المدرسة ضمن إطار تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني للمواطنين كافة باختلاف فئاتهم العمرية، وإثراء تجربة المشتركين، وتأمين طريقة دفع هي الأولى من نوعها في المملكة، تتسم بالسرعة والسهولة والأمان.