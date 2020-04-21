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“زين كاش” تُتيح طريقة شراء البطاقات الإلكترونية للألعاب والمتاجر من تطبيقها

منذ ساعة واحدة

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عمّان -الغد- أتاحت الشركة المتميزة لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال الهاتف النقّال “زين كاش” ولكافة مستخدمين التطبيق؛ خدمة شراء البطاقات الإلكترونية أو إهدائها، من خلال توفير العديد من أنواع البطاقات للمتاجر والألعاب الإلكترونية مباشرةً من خلال تطبيق “زين كاش” عبر خيار البطاقات الإلكترونية E- Vouchers”” وبكل سهولةٍ وأمان.

وتأتي هذه الخطوة من جانب “زين كاش” في إطار سعيها المستمر نحو طرح وتوسيع خدمات جديدة تواكب التطوّر التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي والدفع الإلكتروني، والتي تتوافق مع متطلعات الزبائن لا سيّما خلال الأزمة الحالية.

وتتوفر البطاقات الإلكترونية على تطبيق “زين كاش” بفئات متعددة وبأسعار مناسبة، ليتمكن مستخدمي محفظة “زين كاش” من شراء وإهداء البطاقات لـمتاجر Apple و Play، وموقع التسوّق العالمي أمازون، وبلاي ستيشن Play Station وإكس بوكس Xbox ومتاجر الألعاب Steam و Razer Gold، بالإضافة إلى اشتراكات منصة شاهد VIP، وتطبيق  Spotify، إلى جانب العديد من أشهر ألعاب الأجهزة الذكية، ليتم استلامها فوراً، وذلك بعد إرسال رمز خاص عبر الرسائل القصيرة، والبريد الإلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء، بالإضافة إلى إمكانية التحقق من البطاقات الإلكترونية المشتراة مسبقاً وذلك من خلال نافذة “History” المتوفرة على تطبيق زين كاش.

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