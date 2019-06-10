“زين” و”تكية أم علي” تجددان اتفاقيتهما



عمان- الغد- جددت شركة “زين” و”تكية أم علي” اتفاقيتهما الاستراتيجية التي تقوم “زين” بموجبها بدعم ورعاية البرامج والحملات الموسمية كافة التي تقيمها “تكية أم علي” للقضاء على الفقر الغذائي في المملكة.

وتُترجم هذه الشراكة مفاهيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية، التي تشكل جزءا من استراتيجية “زين” الرامية إلى المساهمة في تنمية المجتمع المحلي وازدهاره؛ إذ تطمح “زين” ومن خلال هذه الاتفاقية إلى إيصال الدعم إلى آلاف الأسر الأقل حظاً في جميع محافظات المملكة، وتحقيق أثر إيجابي في جميع أنحاء المملكة لتأمين العيش الكريم لهم بالتعاون مع تكية أم علي، وتماشياً مع الهدف الثاني وهو “القضاء التام على الجوع” من أهداف التنمية المستدامة والتي تتبناها شركة “زين” في مبادراتها كافة في مجال إدارة الاستدامة.

كما قامت شركة “زين”، وخلال شهر رمضان المبارك، بتوزيع الطرود الغذائية التي تشتمل على المعونات الأساسية من المواد الغذائية على العديد من الأسر العفيفة والمحتاجة، في مختلف محافظات المملكة، لتخفيف جزء من الأعباء المادية الملقاة على كاهل العائلات الأقل حظاً في المجتمع، وتجسيداً لصور التكافل الاجتماعي، وإثراء لقيم التآزر المجتمعي، إلى جانب ذلك قام موظفو الشركة بالمشاركة في تقديم وجبات الطعام لأكثر من ألفي صائم ضمن برنامج موائد الرحمن الذي تقيمه “تكية أم علي” في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة المحطة.