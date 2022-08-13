زين وسركيس يقدمان أمسية مغلفة بالفرح لجمهور “الفحيص”

معتصم الرقاد

الفحيص- أحيا النجمان اللبناني ملحم زين والأردني جهاد سركيس، مساء أول من أمس، حفلا فنيا على المسرح الرئيسي لمهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة في نسخته الثلاثين، وسط جمهور غمر أرجاء المسرح.

في مستهل الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الفحيص، بدأ النجم الأردني جهاد سركيس وصلته الغنائية، عندما أطل على الجمهور الذي استقبله بالتصفيق والهتاف، ليقدم لهم رائعته “سلمى” التي اشتهر بها، مستهلاً وصلته الغنائية بعد ذلك، إذ أشعل المسرح بصوته وأغنياته، خصوصًا التي تحمل روحًا تراثية جبلية، مقدماً جديده “يا فحيص الغالي” التي أهداها إلى أهالي الفحيص، ثم غنى رائعته “تلعب بقلبي وأنا أطيعك”، وأكمل بوصلة غنائية حملت روح الفرح والبهجة، معرجًا على “غربة”، وملقيًا تحية المساء على الوطنية “بيرقنا العالي”، وألوان شعبية أخرى بمصاحبة فرقة الليدرز الموسيقية.

كما غنى سركيس أغنية جديدة “لفرش بقلبا وأنام” التي تفاعل معها الجمهور لما تحمله من معانٍ، كما غنى وصلة تراثية أردنية بدأها بأغنية سميرة توفيق “رف الحمام”، و”العين موليتين”، و”لهجر قصرك”، وغيرها من الأغنيات الأردنية التي تميز بغنائها.

وفي نهاية وصلته الغنائية، شكر إدارة مهرجان الفحيص على التنظيم ومشاركة الفنانين الأردنيين، كما شكر الجمهور على تواجده وتفاعله وحضوره في المسرح.

ويذكر أن أغنيات الفنان جهاد سركيس، لاقت رواجا ونجاحات كبيرة مثل “يا جدة” و”مجنون عيونك”، و”سرقوني يا خلي”، مثلما له الكثير من الأغنيات المعروفة على المستويين المحلي والعربي كـ”شيخ العشاق”، “سلامتك”، “كان المفروض تواسيني”، “زي السما”، “جرح الحبايب”، “مشتاق”، “صبرك علينا يا هوى”، وقد تعاون الفنان سركيس، عبر مسيرته الفنية، مع العديد من الشعراء والملحنين من الأردن ومصر ولبنان وسورية والعراق.

ومن ثم اختتم الفنان ملحم زين فعاليات اليوم الثالث بغنائه أجمل الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، فغنوا ورقصوا ابتهاجاً بالحفل مثل “علواه” و”ما عاد بيدي ياك” و”بدي حبك شو قلت”، و”نامي يا حياتي”، وبعض من أغنيات الفنان الكبير الراحل وديع الصافي التي ألهبت الجمهور بشكل حماسي ورائع، ضمن مشاركته الرابعة في مهرجان الفحيص، وانطلق إلى فضاءات المكان يحاور محبيه على طريقته الخاصة في وصلته الغنائية، وختم فيها الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان.

وقدم زين الأغنية الشهيرة “غيبي يا شمس”، سبقها موال بأسلوبه الخاص، ليهدأ بعدها بالإيقاع ويشدو بموال عبر فيه عن جماليات صوته وإحساسه العالي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وعلى إيقاعات رائعته “علواه”، حلق بجمهوره نحو آفاق من الفرح والجمال الفني، ليتنقل بعدها بإبداع إلى أغنيتي “الجرح اللي بعدو” و”طرحه”، من ألبومه الجديد الذي حظي بشهرة واسعة، ليودع بعدها جمهوره بأغنيات متنوعة، وسط تصفيق حار.

وفي نهاية كل وصلة، قدم المدير التنفيذي لمهرجان الفحيص درعاً للفنانين زين وسركيس، تكريماً لمشاركتهما الفعالة في فعاليات المهرجان.