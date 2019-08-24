“زين” و”صندوق الأمم المتحدة” يتعاونان لتطوير خطة التنمية المُستدامة للعام 2030

عمان- الغد- وقعت كل من شركة “زين” وصندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”، مذكرة تفاهم تقتضي بتطوير ورفع مستوى الوعي لخطة التنمية المُستدامة العام 2030 في الأردن، وذلك بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.

وبموجب المذكرة؛ سيقوم الطرفان بالتعاون لتعزيز وتطبيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المُستدامة “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، عبر إطلاق حملات ومبادرات مشتركة عدة على مستوى المملكة تُعنى بالشباب، وتتمحور حول واحدة من ثلاثة محاور لخطة الأعمال التحولية المُلهمة التي أعدها الصندوق؛ وهي “محور صفر من العنف القائم على النوع الاجتماعي بحلول العام 2030، بالإضافة إلى تسليط الضوء وتعزيز المبادرات والبرامج الإبداعية الشبابية عبر منصة زين للإبداع ZINC وشبكة “شبابنا” التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان”.

وفي هذا السياق، قالت رئيس مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، انشراح أحمد: “يعكس هذا التعاون الذي يرتكز على تحقيق الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” مساعي الصندوق وشركة زين للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، لإحداث تغيير إيجابي يعود بالنفع على المجتمع وشرائحه كافة”.

وتأتي هذه الخطوة من جانب شركة “زين”، انطلاقاً من التزامها تجاه المجتمعات المحلية وبخاصة الشباب، وتماشياً مع أهداف التنمية المُستدامة التي تطبقها الشركة عبر مبادراتها وبرامجها كافة في مجال إدارة الإستدامة؛ إذ ستقوم شركة “زين” على تعزيز مبادرات متعددة لجيل الشباب حول التعليم، وتحسين المهارات الحياتية، وتوفير الأدوات الصحية المبتكرة لهم، إلى جانب تفعيل دور ومشاركة الشباب في المجتمع.

يشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو إحدى منظمات الأمم المتحدة الرئيسية التي تعمل على معالجة قضايا السكان والتنمية، وتسليط الضوء على الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، تماشياً مع مبادئ وتوصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد العام 1994، وأهداف التنمية المُستدامة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً.