سائقو “الأصفر” و”الذكية” يعتصمون

عمان- الغد– نفذ عدد من سائقي التطبيقات الذكية والتكسي الأصفر أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

وقال نقيب أصحاب السيارات، احمد أبو حيدر، إن وزارة النقل لم تطبق على أرض الواقع ايا من التعليمات التي كانت قد أصدرتها بحق سائقي التطبيقات الذكية.

ومن المطالب الأخرى التي طرحها السائقون رفع العمر التشغيلي للمركبة ليصبح 8 سنوات بدلا من 5 سنوات، وإلغاء طبعة الستكرز وغيرها من المطالب.

وطالب العشرات من سائقي التكسي الأصفر الوزارة بتفعيل التعليمات التي أصدرتها، وإيقاف شركات التطبيقات التي تعمل دون ترخيص.

وتشير بيانات هيئة تنظيم النقل البري أن عدد سيارات التاكسي الأصفر خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 5311 سيارة، وبلغ عدد المكاتب 142 مكتبا، فيما كان العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 5294 سيارة لنحو 139 مكتبا.

من جهتهم، طالب سائقو التطبيقات الذكية بعدة مطالب من أهمها تحرير التصاريح الممنوحة لهم لتكون بأسمائهم وليس باسم الشركة مالكة التطبيق، كما طالبوا بتخفيض النسبة المقتطعة من دخل السائق والسماح لعمل عدة أشخاص على المركبة الواحدة.

في هذا الخصوص، قالت مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، وسام التهتموني، إنه سيتم دراسة المطالب التي تقدم بها المحتجون، مؤكدا أنه كان قد تم تنفيذ بعضها من قبل، كمنح تصاريح باسم سائقي التطبيقات الذكية.

وكشفت التهتموني عن منح الهيئة 6 شركات الموافقة المبدئية، وينتظر من تلك الشركات إتمام المتطلبات اللازمة لكي تمنح الموافقات النهائية.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن الشركات المرخصة بشكل رسمي ونهائي حتى الآن هما شركتان تعملان في السوق رسميا والشركات الست التي حصلت على موافقات مبدئية ماتزال في طور استكمال اجراءاتها، مشيرة إلى ان المهلة الممنوحة لهم تصل إلى 6 أشهر لاستكمال هذه الاجراءات.

وقالت إن الجهات المعنية تواصل كشوفاتها والرقابية لضبط اي عاملين وفقا لتطبيقات غير مرخصة.

وتشير بينات الهيئة إلى أن حجم اسطول شركات تطبيقات النقل الذكية يبلغ نحو 9950 سيارة حتى نهاية آذار(مارس الماضي).