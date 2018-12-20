“سائقو الصحة” يقررون الإضراب عن العمل لتحقيق مطالبهم

محمود الطراونة

عمان- قرر سائقون تابعون لوزارة الصحة، تنفيذ إضراب عن العمل في الثلاثين من الشهر الحالي، كإجراء تصعيدي لتنفيذ عدد من المطالب، لكنهم أكدوا أن الإضراب يستثني الحالات الطارئة.

ويبلغ عدد السائقين التابعين لوزارة الصحة 900 سائق، وكان عدد منهم قدم للوزير غازي الزبن، 13 مطلبا قبل أن يقوموا بتخفيضها إلى 5.

والمطالب الخمسة هي، زيادة العلاوة الفنية من 10% إلى 50%، والمطلب الثاني يتمثل بصرف علاوة العمل الإضافي والتنقلات لجميع السواقين الذين لا يتقاضونها ورفع نسبة العمل الإضافي من 30% إلى 40%، وضمها على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد.

أما المطلب الثالث، فهو تكليف وزاري بالمسميات لأقسام الحركة واستحداث الشعب لقسم الحركة، فيما تمثل المطلب الرابع بزيادة عدد سواقين بعثات الحج، والمطلب الخامس تمثل بتعديل الحوافز وتحويلها إلى نظام النقاط وصرفها لجميع السواقين من تاريخ التعيين.

وقرر السائقون شكلوا لجنة تحضيرية تتحدث باسمهم، مؤكدين أن عددا منهم تعرض لعقوبات من قبل الوزارة تمثلت بالإنذار والحسن من الراتب والعلاوات، وأنه تم استدعاء بعضهم إلى الحاكم الإداري بتهمة التحريض.