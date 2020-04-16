سائقو رياضة السيارات يمارسون الجري وركوب الدراجات الهوائية

أيمن وجيه الخطيب

عمان – تعددت ممارسات عدد من متسابقي رياضة السيارات في ظل الحجر الصحي الذي يفرضه فيروس كورونا في شتى مناحي الحياة في الأردن، وبسبب توقف أنشطة رياضة السيارات لجأ الرياضيون بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، إلى ممارسة طقوس جديدة ومختلفة.

ونظراً لعدم توافر صالات اللياقة البدنية حاليا وما تحويه من أجهزة وأدوات للتدريبات الرياضية، إرتأى السائقون أداء التمارين في المنزل بواسطة وزن الجسم، مثل تمارين الضغط التقليدية، وأداء تمارين القفز في المنزل، إضافة لممارسة ممارسة الجري أو الركض بالقرب منازلهم، طالما كان ذلك ممكناً ومسموحاً به حسب التعليمات المحلية.

“الغد” استطلعت آراء متسابقي رياضة السيارات والطقوس الرياضية التي يمارسونها خلال الحظر الصحي.

القماز: تمارين للحد من آلام الظهر

يستغل سائق الراليات سلامة القماز فترة الحجر الصحي، في إجراء تدريبات للياقة البدنية، في المنزل والجري لتخفيض وزنه، خصوصا بعد آلام الظهر التي صاحبته في الماضي وابعدته عن الراليات، وينتظر بفارغ الصبر عودة السباقات إلى وضعها الطبيعي بعد توقفها، ويشارك القماز إلى جانب نجله الواعد فيصل في الراليات الذي بدوره يمارس التمارين الرياضية التي تبقيه في أوج لياقته البدنية استعدادا لخوض الراليات المقبلة.

ويتمنى القماز أن تعود الحياة إلى طبيعتها في الأردن، وأن تعاود أنشطة رياضة السيارات انطلاقها من جديد.

سالم: تدريبات في ناديه الخاص بالمنزل

يمارس حسام سالم سائق سباقات السرعة والهضبات والراليات، تدربيات بالنادي الخاص به في المنزل، والتي تعتمد على رفع لياقته البدنية، اضافة إلى تقوية عضلات جسمه من خلال أدوات بناء الاجسام، وممارسة رياضة الجري.

كما يمضي سالم وقته بالمشاركة في سباقات السيارات الافتراضية الإحترافية، التي تساعد السائقين على تمارين الدماغ وانعاش ذاكرتهم من معلومات في عالم السيارات.

وأكد أن رياضة السيارات تلعب دورا كبيرا في تفعيل القطاعات السياحية والاقتصادية، وتوقف السباقات بكافة أنواعها يعود سلبا على المتسابقين والشركات الراعية، متمنيا أن تمر أزمة كورنا بسلام، وتعود الحياة لطبيعتها.

جمعة: ممارسة رياضة الدراجات الهوائية

يمارس السائق والملاح عماد جمعة رياضة الجري والدراجات الهوائية للحفاظ على لياقته البدنية استعدادا للمشاركة في سباقات الرالي.

وقال جمعة: “تضرر عدد من المتسابقين من حيث عقودهم مع الشركات الداعمة، ما أدى إلى خسائر مادية، على أمل ان تعاود رياضة السيارات انطلاقها، كي تعم الفائدة على الجميع”.

وأضاف جمعة: “لا بد من عودة الحياة إلى طبيعتها في المستقبل، كي لا تكون العواقب كبيرة فيما يتعلق بأجندة رياضة السيارات أو رالي الأردن الدولي، وأتمنى ان تستأنف رياضة السيارات أنشطتها في أسرع وقت لانقاذ ما يمكن انقاذه من السباقات المدرجة العام الحالي.

تيمور: تواصل عبر “سكايب”

يمارس سائق سباقات الدفع الرباعي حمزة تيمور، تمارين منزلية ورياضة الجري لرفع لياقته البدنية، ويمضي وقته مع عائلته وأولاده، ويثري ثقافته بقراءة الكتب، اضافة إلى ممارسة الالعاب الافتراضية، للبقاء في عالم رياضة السيارات، كما يتواصل مع رفاقه عبر وسيلة الاتصال “سكايب” لمعرفة أخبارهم والاطمئنان عليهم، وعن آخر استعداداتهم للسباقات المقبلة.

النجار: مشاركة في السباقات الافتراضية

يمضي سائق سباقات السرعة والهضبات أيمن النجار، فترة الحجر الصحي من خلال المشاركة في سباقات السيارات الإفتراضية، وممارسة التدريبات في المنزل لرفع لياقته البدنية، استعدادا لعودته للمشاركة في السباقات.

وريكات: مطالعة الكتب

بدوره اتجه سائق سباقات السرعة غيث وريكات لممارسة رياضة الجري والتدريبات لرفع لياقته البدنية ومطالعة الكتب، التي تعد من أهم الأنشطة التي يمارسها الإنسان في مثل هذه الأوقات، ويتمنى أن تمر أزمة كورونا بأقل الخسائر، وعودة أنشطة رياضة السيارات بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات.

وقال: “يجب الوقوف جنبا إلى جنب، وتسخير كافة إمكانياتنا، من أجل خدمة الأردن في كافة المجالات للخروج من هذه المحنة”.

هشام وأمير: تجهيز سيارة السباق

يمارس سائق سباقات السرعة والهضبات هشام النجار ونجله الواعد أمير سائق سباقات الكارتينغ التدريبات المنزلية لرفع لياقتهما، إضافة إلى ممارسة رياضة الجري، ويمضيان وقتهما في تجهيز سيارة السباق.