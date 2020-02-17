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سائقو شاحنات صوامع الشمال يعتصمون للمطالبة بمستحقات مالية

منذ 23 دقيقة

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احمد التميمي
الرمثا – اعتصم العشرات من أصحاب وسائقي الشاحنات التي تورد مادة الحبوب لصوامع الشمال في لواء الرمثا، احتجاجا على عدم صرف المقاول المتعاقد مع وزارة الصناعة والتجارة لمستحقاتهم المالية منذ أكثر من 20 يوما.
وحسب عدد من المعتصمين، فإن الاعتصام دخل يومه الثالث أمام الصوامع دون أن يكون هناك أي استجابة من الحكومة، مؤكدين أن استمرار الاعتصام سيؤثر على تزويد المطاحن في إقليم الشمال والمستودعات بمادة القمح والأعلاف.
وأشاروا إلى انه ونتيجة التأخير في دفع مستحقاتهم المالية ترتب عليهم التزامات كبيرة لأصحاب تلك الشاحنات، إضافة إلى أنهم اضطروا للاستدانة من اجل الإيفاء بمستلزماتهم المعيشية.
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